Кулеба відповів Путіну: українці та росіяни – два різних народи
30 червня під час «прямої лінії» президент Росії Володимир Путін заявив, що українці і росіяни – «це взагалі один народ»
Українці і росіяни є двома різними народами. І вони могли б жити у дусі добросусідства, якби президент РФ Володимир Путін не розв'язав війну і не окупував частину України.
Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Українці та росіяни – два різних народи. Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Володимир Путін, який розв’язав агресію», – зазначив Кулеба.
Як відомо, сьогодні, 30 червня під час «прямої лінії» президент Росії Володимир Путін заявив, що українці і росіяни – «це взагалі один народ».
Також Путін назвав морське загострення біля окупованого Криму «провокацією» Заходу.
Нагадаємо, Путін назвав свого кума Медведчука «українським націоналістом».