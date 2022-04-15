Росіяни розстріляли евакуаційні автобуси з Луганщини, є поранені та загиблі

Окупант вкотре застосовує зброю, щоб не допустити евакуацію мирного населення

Під час евакуації жителів з міста Старобільськ Луганської області до Дніпра російські окупанти відкрили вогонь по двох автобусах. Є поранені та загиблі, наразі з'ясовуються деталі нападу. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Окупант вкотре застосовує зброю, щоб не допустити евакуацію мирного населення на території, підконтрольні Україні [...] Такі дії окупантів є воєнним злочином відповідно до статей 7 і 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду та грубим порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист мирного населення під час війни», — підкреслила омбудсменка.

Зазначимо, у Луганській ОДА анонсували, що 15 квітня евакуація жителів Луганщини відбуватиметься із Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної, Рубіжного та Гірської громади.

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай розповів, що протягом останніх днів «гуманітарні коридори» Україні або не погоджують, або відкривають за умови повного режиму тиші. «Тобто на найвищому рівні про це домовлено, але російські військові далеко не завжди дослухаються до наказів. Тому ми евакуюємо жителів Луганщини, незважаючи ні на що, – необхідно терміново рятувати життя людей», – додав Гайдай.

Протягом 15 квітня людей евакуювали за всіма п'ятьма оголошеними маршрутами, але через обстріли Попасної звідти змогли вивезти лише трьох. За словами Гайдая, війська РФ щільно обстрілювали місто із самого ранку. Автобус для евакуації вирішили залишити у сусідньому населеному пункті, де відносно безпечно, а містян підвозити туди автомобілями.

Але таким чином вдалося зробити лише один рейс: після чергового обстрілу уламки снарядів влучили в машину. Людям вдалося виїхати з-під вогню на повністю спущених шинах. На щастя, обійшлося без жертв.

Також сьогодні рашисти обстріляли евакуаційні автобуси з Харківщини, семеро загиблих.