Знищення «Москви». Держприкордонслужба повідомила деталі спецоперації

Шторм не дозволяв росіянам провести спокійно рятувальну операцію, ані евакуювати екіпаж

Рашисти, які неодноразово обстрілювали цивільні судна та перешкоджали рятувальним операціям, мають розплату за всі гріхи. Ось, приміром коли порятунок знадобився екіпажу рашистського корабля «Москва», навіть природа була проти. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

«Влучання призвело до здетонування боєкомплекту і почалась боротьба за живучість. Ми спостерігали за тим, як інші кораблі намагалися надати допомогу, але навіть сили природи були на боці України. Тому що шторм не дозволяв ані провести спокійно рятувальну операцію, ані евакуювати екіпаж. Ураження були настільки серйозними, що боєздатність корабля була втрачена», - розповіла сьогодні на брифінгу пані капітан першого рангу Морської охорони Держприкордонслужби Наталя Гуменюк – начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України.

У ДПСУ додали, що іншим рашистам, які вчиняють воєнні злочини в Україні також варто врахувати, що розплата за скоєне неодмінно настане.

«Хтось піде на концерт Кобзона за курсом російського корабля, а хтось потрапить на лаву підсудних», – наголосили прикордонники.

Вже відомо, що крейсер «Москва» виявився найбільшою втратою ВМС за 40 років.

Нагадаємо,14 квітня, російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Відомий журналіст Олександр Невзоров пояснив, що згубило крейсер «Москва». Путінські генерали були абсолютно впевнені у невразливості крейсера «Москва». Вони так вважали тому, що корабель був захищений «чудотворною тріскою» вартістю $40 мільйонів.

Додамо, що разом із «Москвою» затонув і командир крейсера.

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