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    Кримінал

    Рашисти обстріляли Харків: серед загиблих є немовля

    Росіяни нанесли ракетний удар по Харкову&nbsp; - Рашисти обстріляли Харків: серед загиблих є немовля
    Росіяни нанесли ракетний удар по Харкову 
    фото: livekharkov

    Серед 34 поранених – троє дітей

    Російські війська 15 квітня обстріляли район Харківського тракторного заводу. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, загинули семеро харків'ян, в тому числі семимісячна дитина. Серед 34 поранених – троє дітей.

    «Прошу вас, жителі Харкова, без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях», – звернувся голова адміністрації.

    Синєгубов додав, що друга армія світу, як виявляється, вміє воювати лише з цивільним населенням».

    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна немовля окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Харків: серед загиблих є немовля