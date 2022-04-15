Рашисти обстріляли Харків: серед загиблих є немовля

Серед 34 поранених – троє дітей

Російські війська 15 квітня обстріляли район Харківського тракторного заводу. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, загинули семеро харків'ян, в тому числі семимісячна дитина. Серед 34 поранених – троє дітей.

«Прошу вас, жителі Харкова, без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях», – звернувся голова адміністрації.

Синєгубов додав, що друга армія світу, як виявляється, вміє воювати лише з цивільним населенням».