Окупанти обстріляли пошту на Миколаївщині, троє поранених

Внаслідок денного обстрілу Миколаєва загинуло п'ятеро осіб

У Миколаївській області війська РФ обстріляли відділення «Нової пошти». За даними обласної адміністрації, постраждало щонайменше троє цивільних. Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Унаслідок обстрілу окупантів згоріло відділення пошти та стіг сіна.

«Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення нової пошти? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми новою поштою передаємо снаряди? Залякування?», – пише Кім.

До того голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила про обстріли окупантів реактивними системами залпового вогню по житлових кварталах міста. За її словами, росіяни стріляли по території, де немає військових об'єктів.

Кім розповів, що унаслідок денних обстрілів по місту 15 людей отримали поранення різної тяжкості та ще п’ятеро людей – загинуло. Зокрема, одна людина підняла нерозірваний снаряд.