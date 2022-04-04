Російські війська завдали ракетних ударів по Миколаєву

Дані про пошкодження та постраждалих збираються

Вранці 4 квітня російські війська нанесли кілька ракетних ударів по Миколаєву, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані. Як завжди, прошу вас не публікувати ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела», – написав Сєнкевич.

Нагадаємо, 3 квітня російські загарбники завдали ударів по Миколаєву та Очакову. За попередніми даними, є загиблі та поранені, повідомив очільник Миколаївської області Віталій Кім.

За його словами, в результаті обстрілу Миколаєва постраждали 14 людей. Госпіталізували 11 людей, серед них 15-річна дитина.

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі. З-під завалів зруйнованої внаслідок обстрілів будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації витягнули вже 33 людини.