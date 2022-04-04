Звільнена Бородянка. Жан Беленюк показав страшні кадри (фото, відео)

На відео видно зруйновані житлові будинки, авто, магазини та іншу інфраструктуру

Підрозділи ЗСУ звільнили Бородянку в Бучанському районі Київської області. Олімпійський чемпіон Токіо-2020, депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк особисто з'їздив у місто та показав страшні кадри зруйнованої інфраструктури.

«Бородянка сьогодні… Цю світлину знайшов серед завалів біля будівлі! На фото – щаслива сім‘я цього будинку, до приходу «визволителів», – написав Беленюк.

фото: Zhan Beleniuk/Facebook

На відео видно зруйновані житлові будинки, авто, магазини та іншу інфраструктуру.

Також Жан Беленюк зняв відео із місцевими жителями, які розповіли про обстріл та людей, яким не вдалося врятуватися від російської агресії.

Нагадаємо, 2 квітня українські військові звільнили Київську область від російських загарбників. До цього селище Бородянка понад місяць перебувало під окупацією ворога.

Російські окупаційні війська майже повністю знищили Бородянку. Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

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