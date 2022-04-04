Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 4 квітня

Погіршується ситуація на Херсонщині. Вибухи та обстріли на території всієї області

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, у Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині.

Неспокійно в Одеській області: вночі ракетний обстріл Одеси. Є попадання в інфраструктурний об'єкт. Деталі встановлюють.

Тернопільщина: під час повітряної тривоги, вчора приблизно о 22.30 ворог скинув ворожий об'єкт на територію нафотобази у Тернополі. Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції.

Харків: увечері окупанти обстріляли Слобідський район Харкова – 7 людей загинули, 34 поранені, серед них 3 дітей. Бої тривають в Ізюмському напрямку.

Донецька область. Мар'їнка – спроба наступу, атаку відбито. Зараз усе контрольовано. Авдіївка – обстріли реактивною артилерією. Є поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Красногорівка, Вугледар, Світлодарськ– обстріли. Маріуполь – без змін. Блокада. Зелений коридор, обіцяний для Червного Хреста, не спрацював.

Луганщина: майже всі міста під постійним мінометним вогнем, всюди пожежі. Обсяги руйнувань та дані щодо поранених і загиблих наразі встановлюються. Вчора під час артобстрілу у Новодружеську загинули два волонтери, які видавали гуманітарку людям.

Миколаївська область. По місту обстріли вдень та вночі. Дані про потерпілих внаслідок обстрілів вночі уточнюються. Сьогодні вранці знов були обстріляні спальні райони Миколаєва. Дані щодо постраждалих уточнюються. Учора ввечері було обстріляно місто Очаков, є загиблі та поранені.

Погіршується ситуація на Херсонщині. Вибухи та обстріли на території всієї області, особливо на кордонах Дніпропетровщини та Миколаївщини. У селах відсутні світло та вода, ліків немає взагалі, а магазини зачинені з початку війни. Ситуація критична. За останню добу 67 населених пунктів на Херсонщині залишаються без електро- та водопостачання.

Чернігівська область: ЗСУ перевіряють звільнені від окупантів села Чернігівської області наразі у північній частині і ближче до кордону. Обстрілів Чернігова не було, постійні повітряні тривоги.

Київська область. Продовжується зачистка та розмінування в Бучанському, Вишгородському та Броварському районі. В громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи по розмінуванню, відновлення газо-, електропостачання, зв'язку, завозиться гуманітарна допомога. Також правоохоронні органи проводять фіксацію злочинів, які були заподіяні окупантами до мирного населення. Встановлено посилену комендантську годину.

Нагадаємо, військово-політичним керівництвом Росії розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу. Під час здійснення відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід.

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