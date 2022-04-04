На Луганщині рашисти обстріляли волонтерів, які роздавали гуманітарну допомогу

Одна із загиблих врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався російський обстріл міста

Під час мінометного обстрілу в Новодружеську загинули два волонтери. Мінометний обстріл Новодружеська російська армія провела вчора, 3 квітня. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Волонтери займалися видачею гуманітарною допомоги місцевим мешканцям. Щодня, попри ворожий вогонь, приходили на місце збору та забезпечували людей їжею та необхідними речами. Так було й учора, доки не прилетіла міна. До речі, одна із загиблих врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався російський обстріл міста. Вічна пам’ять», – повідомив Гайдай.

Через російське вторгнення за минулу добу на Луганщині сталося займання двох багатоповерхівок в Сєвєродонецьку, полум’ям було охоплено декілька приватних будинків в Новодружеську.

Відносно безпекової ситуації Сергій Гайдай зазначив, що за добу на Луганщині та Донеччині відбито сім атак ворога, знищено дві одиниці броньованої техніки, 43 військові автомобілі та міномет противника з розрахунком. Підрозділи ПВО збили два літаки, один безпілотний літальний апарат, а також підбили російський літак.

Нагадаємо, російські агресори обстріляли Іллінський чоловічий монастир, розміщений у селі Варварівка Луганської області.