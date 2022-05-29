Росіяни окупували понад третину Харківської області

5% регіону вже звільнили від окупантів

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну тимчасово окупували вже 31% територій Харківської області. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, передає пресслужба ОП.

Зазначається, що 5% регіону вже звільнили від окупантів.

Синєгубов розповів, що рашисти зруйнували 2229 багатоповерхових будинків, з них 225 повністю. У Харкові найбільших пошкоджень і руйнувань зазнали північні й східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.

Раніше повідомлялося, що по всій території України після війни можуть прибрати панельній будинки. Таку ідею запропонував президент України Володимир Зеленський під час візиту до Харківської області.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Харків та передові позиції українських військовиків в області. Глава держави вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські ракети знищили сонячну електростанцію на Харківщині.

Тим часом у Харківській області зенітники 95-тої окремої десантно-штурмової бригади знищили російський ударний вертоліт Ка-52.