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    Суспільство

    Російські ракети знищили сонячну електростанцію на Харківщині

    Станція повністю вийшла з ладу - Російські ракети знищили сонячну електростанцію на Харківщині
    Станція повністю вийшла з ладу
    фото: Суспільне

    На місці ударів утворилися вирви у шість метрів завглибшки та 11 метрів діаметром

    У Мерефі дві російські ракети знищили електропідстанцію з сонячними батареями. Її побудували на колишньому сміттєзвалищі у кредит.

    Російські військові обстріляли приватну територію вночі 28 травня, розповів керуючий електростанції Володимир Рончаковський.

    «Тут розташована сонячна електростанція з виробництва сонячної електроенергії для України. Сьогодні вночі були два прильоти, ракети «Іскандер» з боку Бєлгорода. Повністю мирний об'єкт. Ніяких військової інфраструктури тут немає. Просто сонячна електростанція», — розповів Рончаковський.

    За його словами, станція повністю вийшла з ладу.

    «Частково залишилися якісь панелі, якісь трансформатори, але станція здебільшого знищена. На відновлення піде велика сума грошей. Станцію будували у кредит. Раніше тут було міське сміттєзвалище. Ми викупили його і власними силами очистили територію від сміття, від бруду. Вона у нас 1,5 року пропрацювала. Не встигли нічого заробити, усе знищено», — сказав Рончаковський.

    На думку керуючого об'єкту, Росія цілеспрямовано знищує інфраструктуру України і її населення.

    Тим часом у Харківській області зенітники 95-тої окремої десантно-штурмової бригади знищили російський ударний вертоліт Ка-52.

    За даними розвідки Британії Росія перекинула в Україну старезні танки. Дії РФ свідчать про дефіцит боєздатної техніки.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Російські ракети знищили сонячну електростанцію на Харківщині