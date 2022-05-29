Російські ракети знищили сонячну електростанцію на Харківщині

На місці ударів утворилися вирви у шість метрів завглибшки та 11 метрів діаметром

У Мерефі дві російські ракети знищили електропідстанцію з сонячними батареями. Її побудували на колишньому сміттєзвалищі у кредит.

Російські військові обстріляли приватну територію вночі 28 травня, розповів керуючий електростанції Володимир Рончаковський.

«Тут розташована сонячна електростанція з виробництва сонячної електроенергії для України. Сьогодні вночі були два прильоти, ракети «Іскандер» з боку Бєлгорода. Повністю мирний об'єкт. Ніяких військової інфраструктури тут немає. Просто сонячна електростанція», — розповів Рончаковський.

За його словами, станція повністю вийшла з ладу.

«Частково залишилися якісь панелі, якісь трансформатори, але станція здебільшого знищена. На відновлення піде велика сума грошей. Станцію будували у кредит. Раніше тут було міське сміттєзвалище. Ми викупили його і власними силами очистили територію від сміття, від бруду. Вона у нас 1,5 року пропрацювала. Не встигли нічого заробити, усе знищено», — сказав Рончаковський.

На думку керуючого об'єкту, Росія цілеспрямовано знищує інфраструктуру України і її населення.

Тим часом у Харківській області зенітники 95-тої окремої десантно-штурмової бригади знищили російський ударний вертоліт Ка-52.

За даними розвідки Британії Росія перекинула в Україну старезні танки. Дії РФ свідчать про дефіцит боєздатної техніки.