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    Події в Україні

    Війна з Росією: прокуратура назвала кількість загиблих дітей на Харківщині

    Росія продовжує обстрілювати території України, вбиваючи при цьому дітей&nbsp; - Війна з Росією: прокуратура назвала кількість загиблих дітей на Харківщині
    Росія продовжує обстрілювати території України, вбиваючи при цьому дітей 
    фото з відкритих джерел

    В області загинуло 37 дітей, ще 108 – поранено

    З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Харківській області загинули 37 дітей. Про це повідомляє місцева прокуратура.

    «Невинні жертви війни: внаслідок збройної агресії РФ на Харківщині загинуло 37 дітей, ще 108 – поранено», – йдеться в повідомленні.

    Зокрема, 25 травня окупанти обстріляли м. Балаклія, внаслідок чого поранено 10 осіб, серед них 9-річна дитина, ще двоє людей загинули.

    26 травня в результаті обстрілу Шевченківського району м. Харків загинуло 8 мирних мешканців, серед них – 5-місячна дитина. Поранено 17 людей, зокрема 9-річну дівчинку.

    «Окупанти систематично намагаються знищити цивільну інфраструктуру області. Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ у Харкові пошкоджено 222 заклади освіти, на території області – 68. Повністю зруйновано 4 школи та 4 дитячі садки», – додають у відомстві.

    Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

    Раніше повідомлялося, що унаслідок військового вторгнення Росії в Україні поранення дістала вже 431 дитина, ще 232 дитини загинули.

    Крім цього, Росія викрала щонайменше 230 тисяч українських дітей.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Війна з Росією: прокуратура назвала кількість загиблих дітей на Харківщині