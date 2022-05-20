Окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де переховувалися сотні людей (фото, відео)

У ОВА закликали людей, які залишилися у місті, не покидати укриттів

Троє дорослих загинули на місці

Сьогодні зранку, 20 травня, на Луганщині рашисти обстріляли школу у Сєвєродонецьку. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Понад 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці. Поліція Луганської області наразі намагаються перевезти людей до іншого укриття», – йдеться у повідомленні.

У ОВА закликали людей, які залишилися у місті, не покидати укриттів.

Як повідомлялося, Луганська область постійно потерпає від обстрілів російських окупантів. Найбільше дістається мусту Рубіжне, яке практично зруйноване від ворожих снарядів. Нагадаємо, російські загарбники ведуть активні бої біля Лисичанська і Сєвєродонецька. За минулу добу в обласному центрі 12 загиблих, по Луганщині понад 60 зруйнованих будинків. Триває вісімдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк.