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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де переховувалися сотні людей (фото, відео)

    У ОВА закликали людей, які залишилися у місті, не покидати укриттів - Окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де переховувалися сотні людей (фото, відео)
    У ОВА закликали людей, які залишилися у місті, не покидати укриттів
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Троє дорослих загинули на місці

    Сьогодні зранку, 20 травня, на Луганщині рашисти обстріляли школу у Сєвєродонецьку. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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    Окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де переховувалися сотні людей (фото, відео)
    Окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де переховувалися сотні людей (фото, відео)

    «Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Понад 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці. Поліція Луганської області наразі намагаються перевезти людей до іншого укриття», – йдеться у повідомленні.

    У ОВА закликали людей, які залишилися у місті, не покидати укриттів.

    Як повідомлялося, Луганська область постійно потерпає від обстрілів російських окупантів. Найбільше дістається мусту Рубіжне, яке практично зруйноване від ворожих снарядів. Нагадаємо, російські загарбники ведуть активні бої біля Лисичанська і Сєвєродонецька. За минулу добу в обласному центрі 12 загиблих, по Луганщині понад 60 зруйнованих будинків. Триває вісімдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де переховувалися сотні людей (фото, відео)