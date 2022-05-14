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    Події в Україні

    Окупанти кілька разів із «Градів» обстріляли Криворізький район

    Рашисти вже неодноразово обстрілювали Дніпропетровщину з &laquo;Градів&raquo; - Окупанти кілька разів із «Градів» обстріляли Криворізький район

    Рашисти вже неодноразово обстрілювали Дніпропетровщину з «Градів»

    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Вдаючись до обстрілів, окупанти хочуть «скувати» наших захисників

    14 травня протягом дня російські окупанти кілька разів із «Градів» обстріляли прикордонні території Криворізького району. Про це повідомив Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

    Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

    «Ворог не може увійти на територію Дніпропетровської області, бо захист наших рубежів суттєво посилений. Тому окупанти, вдаючись до таких обстрілів, хочуть «скувати» наших захисників і не дати перекинути підрозділи ЗСУ на інші напрямки», – зазначив Лукашук.

    Як повідомлялося, 14 травня на світанку ворог обстріляв з «Ураганів» Широківську громаду Дніпропетровщини. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті вікна і на подвір’ях касетні боєприпаси.

    11 травня рашисти тричі обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Поціновувачі «руського миру» били з «Градів».

    У ніч проти 11 травня російські окупанти обстріляли околиці Великої Костромки і Ганнівки у Криворізькому районі у Дніпропетровській області.

    Також повідомлялося, що під час обстрілу Дніпропетровщини касетні снаряди впали у водосховище.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти кілька разів із «Градів» обстріляли Криворізький район