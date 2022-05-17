Вояки з «ЛНР» опинилися аж під Харковом: жінки колаборантів б’ються в істериці (відео)

Дружини «військовослужбовців ЛНР» накинулися на місцевого чиновника, бо їхніх чоловіків завезли аж під Харків, де залишили з автоматами проти танків

Мобілізовані рашистами жителі окупованої Луганщини втекли з фронту

Дружини військовослужбовців так званого 206-го полку «ЛНР», який втік з фронту у Харківській області, вийшли на акцію протесту у окупованому Луганську. Відео протесту опублікував Telegram-канал «Вертикаль».

Жінки заявили місцевому чиновнику, що їхні чоловіки не дезертири, а «просто залишили поле бою», бо їх кинули на українські танки з одними «пістоліками».

Жительки окупованих районів Луганської області обурилися, що «206-й полк ЛНР» замість захисту «території республіки» опинився аж під Харковом, який не має ніякого відношення до «Луганської народної республіки».

До того ж, зазначили жінки колаборантів-дезертирів, російські окупаційні війська самі втекли з-під Харкова, залишивши мобілізованих ними жителів Донбасу напризволяще.

Жительки ОРДЛО заявили, що їхніх чоловіків мобілізували незаконно, окупанти не проводили жодних медкомісій.

Нагадаємо, що це не перший жіночий бунт на окупованій рашистами території Луганської області.

Кілька днів тому дружини мобілізованих окупантами людей у «ЛНР» влаштували мітинг під військкоматом у Ровеньках Луганської області.

Раніше з’явилася інформація про те, що працівники ФСБ в окупованому Луганську ходять по квартирах і силоміць «мобілізовують» чоловіків.