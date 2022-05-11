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    Події в Україні

    Протягом доби ворог атакував Дніпропетровщину: є руйнування

    Протягом доби ворог атакував Дніпропетровщину: є руйнування
    фото: t.me/dnipropetrovskaODA

    Ворог поцілив по Зеленодольську та Великій Костромці

    Сьогодні, 11 травня, рашисти тричі обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. У регіоні є руйнування. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

    «Ворог тричі за сьогодні обстріляв Зеленодольську громаду. Поціновувачі «руського миру» били з «Градів». Поцілили по Зеленодольську та Великій Костромці. Є руйнування. Люди цілі», – повідомив Резніченко.

    Як повідомлялося, у ніч проти 11 травня російські окупанти обстріляли околиці Великої Костромки і Ганнівки у Криворізькому районі у Дніпропетровській області.

    Нагадаємо, днями окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині. Також повідомлялося, що під час обстрілу Дніпропетровщини касетні снаряди впали у водосховище.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Протягом доби ворог атакував Дніпропетровщину: є руйнування