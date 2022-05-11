Протягом доби ворог атакував Дніпропетровщину: є руйнування

Ворог поцілив по Зеленодольську та Великій Костромці

Сьогодні, 11 травня, рашисти тричі обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. У регіоні є руйнування. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

«Ворог тричі за сьогодні обстріляв Зеленодольську громаду. Поціновувачі «руського миру» били з «Градів». Поцілили по Зеленодольську та Великій Костромці. Є руйнування. Люди цілі», – повідомив Резніченко.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 травня російські окупанти обстріляли околиці Великої Костромки і Ганнівки у Криворізькому районі у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, днями окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині. Також повідомлялося, що під час обстрілу Дніпропетровщини касетні снаряди впали у водосховище.

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