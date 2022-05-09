Обстріл Дніпропетровщини: касетні снаряди впали у водосховище

Влада застерігає рибалок від виходу на воду

На Дніпропетровщині під час обстрілу військами РФ Зеленодольської громади касетні снаряди впали у водосховище і можуть загрожувати безпеці рибалок. Про це повідомляє у пресслужба громади.

«Під час обстрілів території громади одна із ракет вибухнула над Зеленодольським водосховищем, через що касетні снаряди потрапили під воду. До їх детонації може привести будь-яка взаємодія з ними. Тому звертаємося до рибалок уникати виходу на воду та використання риболовних сітей», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу. Він приніс його додому, вибухівка здетонувала.