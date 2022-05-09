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    Події в Україні

    Обстріл Дніпропетровщини: касетні снаряди впали у водосховище

    Обстріл Дніпропетровщини: касетні снаряди впали у водосховище
    фото: goldfishnet.in.ua

    Влада застерігає рибалок від виходу на воду

    На Дніпропетровщині під час обстрілу військами РФ Зеленодольської громади касетні снаряди впали у водосховище і можуть загрожувати безпеці рибалок. Про це повідомляє у пресслужба громади.

    «Під час обстрілів території громади одна із ракет вибухнула над Зеленодольським водосховищем, через що касетні снаряди потрапили під воду. До їх детонації може привести будь-яка взаємодія з ними. Тому звертаємося до рибалок уникати виходу на воду та використання риболовних сітей», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, на Дніпропетровщині 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу. Він приніс його додому, вибухівка здетонувала.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Обстріл Дніпропетровщини: касетні снаряди впали у водосховище