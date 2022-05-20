Росія не кине ядерну бомбу на Україну: американський генерал пояснив, чому

Ядерна зброя вигідна Путіну тоді, коли він шантажує нею Україну і Захід, а не тоді, коли використовує, упевнений американський генерал Бен Ходжес

Використання ядерної зброї у російсько-українській війні не дасть Кремлю потрібного ефекту

Ядерний удар по Україні не дасть Росії жодної реальної переваги, Кремлю вигідніше не використовувати ядерну зброю у нинішній війні. Про це у інтерв’ю «Голосу Америки» заявив генерал-лейтенант Бен Ходжес, колишній командувач Сухопутних сил США у Європі.

Ходжес пояснив, що ядерна зброя як можливий фактор впливу у російсько-українській війні є вигідною для Володимира Путіна, коли він її не використовує. Але у тому випадку, якщо Росія таки вдарить по Україні зброю масового ураження, вона втратить цей важіль впливу. Тож, зазначив генерал, «якби це було справжньою перевагою, він би використав це».

Колишній очільник американських військ у Європі наголосив, що такий удар не залишиться без відповіді Заходу, нехай вона, імовірно, і не буде ядерною – «але руйнівною, такою, що зруйнує або серйозно пошкодить чорноморський флот Росії, та російські війська всередині України».

Крім того, зазначив Бен Ходжес, у оточенні президента Росії є люди, які розуміють, що життя існуватиме і після Путіна. Тому, на думку генерал-лейтенанта армії СЩА, використання ядерної зброї у нинішній війні є малоймовірним.

Втім, додав колишній очільник американських військ у Європі, Путін все одно не здасться, тому його треба перемагати на полі бою. А це, у свою чергу, означає, що Захід не повинен гальмувати військову допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше Бен Ходжес припускав, що Кремль таки розглядає можливість капітуляції в російсько-українській війни.

Додамо, що про небажання частини оточення Володимира Путіна виконати наказ про застосування ядерної зброї заявляв і відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

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