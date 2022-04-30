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    Чому не варто боятися заяв російських пропагандистів про ядерну війну

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Вони втечуть, як щурі, при першій ж небезпеці - Чому не варто боятися заяв російських пропагандистів про ядерну війну
    Вони втечуть, як щурі, при першій ж небезпеці

    Слова пропагандистів з Росії – це лише бравада та шантаж

    Мовою оригіналу

    Секта останскинских самоубийц

    Госкомнадзор жестоко блокирует все, что можно интерпретировать как пропаганду суицида, а у него под носом в Останкино свела гнездо настоящая секта самоубийц. Российские пропагандисты рассуждают о ядерной войне с каким-то восторженным комсомольским задором, маниакальным энтузиазмом сомнамбул, похотливым вожделением старых развратников.

    Все эти матери и отцы семейств, всякие Соловьевы и Симоньян ведут себя в эфире так, как будто бы готовы собственноручно сжечь своих детишек в огне атомной войны, предварительно превратив их тела смертельной дозой радиации в слизеобразную кашу; ну а потом, радостно, с задорными шутками и прибаутками сами броситься в печь ядерного крематория.

    Ничего удивительного. Их гуру – Геббельс. Они скопировали методы геббельсовской пропаганды. Угрожая ядерной войной, они фактически обещают повторить и страшный конец Геббельса – само и детоубйство его семьи. Черт бы с ними, но секта останскинских самоубийц вместе со своим бесноватым фюрером грозится забрать с собой всё человечество...

    Однако без паники, все это бравада и шантаж. Геббельс и его жена были фанатиками. А эти – продажные трусы. Они разбегутся как крысы при первом же серьезном шухере. А их сумасшедший предводитель останется в одиночестве в своем бункере, отключенном сбежавшими слугами от внешнего мира.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна ядерна зброя Україна окупація #stoprussia
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    Чому не варто боятися заяв російських пропагандистів про ядерну війну