Російський пропагандист ненароком викрив брехню Путіна (відео)

Юрій Котенок показав бої у Маріуполі, хоча раніше Шойгу заявляв, що місто вже захоплено

Російський пропагандист, військовий кореспондент Юрій Котенок ненароком викрив брехню Путіна. Так, у своєму Telegram-каналі воєнкор виклав відео, у якому російські солдати нібито ведуть бій в окупованому Маріуполі.

«Прості та круті кадри цієї війни: російські морпіхи на вулиці у Маріуполі під вогнем ворога йдуть у бій. Поранений один, його витягають хлопці, обстріл, рани, кров, дими. БТР веде вогонь», – написав Котенок.

Усе б нічого, однак міністр оборони Росії Сергій Шойгу ще 21 квітня доповів Путіну, що Маріуполь – взяли і що бойові дії там не ведуться. А глава «ДНР» Пушилін навіть зняв проморолик, як життя, що налагоджується в Маріуполі після того, як звідти вибили ЗСУ. І призначив туди гауляйтера.

Раніше кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі телеканалу «Росія 1» та депутат Держдуми від фракції ЛДПР Олексій Журавльов розмірковували, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета «Сармат» долетить до столиць Великобританії, Німеччини та Франції, які дають Україні зброю. Відеофрагмент їхніх роздумів опублікувала Ксенія Собчак у телеграм-каналі.

«Один «Сармат» і все – були Британські острови, немає Британських островів. Я серйозно кажу», – заявив Журавльов.

Також на російському телеканалі «Россия 1» учасники передачі пропагандиста Володимира Соловйова пригрозили країнам Євросоюзу ядерною війною. Зокрема, погрози пролунали на адресу Польщі, Німеччини і країн Балтії. Таким чином учасники передачі відреагували на ініціативу з Польщі щодо миротворчої місії НАТО в Україні

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