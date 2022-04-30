Зеленський пояснив, чому підтримка України важлива для всього світу

Президент звернувся до нації увечері 65 доби війни

Увечері 29 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із підсумками 65 доби повномасштабної війни з РФ.

Повний текст звернення глави держави

Незламний народе найсміливішої країни!

Завершується 65-й день нашої оборони. Ми бʼємо окупантів на всіх напрямках, де вони пробують наступати.

Жорстка ситуація на Харківщині. Але в наших військових, у наших розвідників є важливі тактичні успіхи.

На Донбасі окупанти роблять усе, щоб знищити будь-яке життя на цій території. Постійні жорстокі бомбардування, постійні російські удари по інфраструктурі та житлових районах свідчать про те, що Росія хоче зробити цю територію безлюдною. Тому оборона нашої землі, захист наших людей – це буквально боротьба за життя. Для Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної, Краматорська, Слов'янська, Мар'їнки та всіх інших міст і громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни, у цій війні вирішується абсолютно все.

Тільки якщо Україна вистоїть, вони будуть жити. Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани хоча б частково, то в них іще вистачить артилерії та авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь Донбас. Як вони зробили це з Маріуполем.

У місті, яке було одним із найбільш розвинутих у регіоні, – просто російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів у тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль, поки що контролюють, несуттєво відрізняються від того, що робили нацисти на захопленій території сходу Європи.

Але російським військовим вдається бути навіть цинічнішими, ніж нацистам 80 років тому. Тодішні загарбники хоча б не розповідали, що це маріупольці та захисники міста самі себе обстрілювали і вбивали.

Я вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену та Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допоможе в боротьбі проти Росії, проти російських загарбників. Яка дуже допомогла в боротьбі проти нацистів у часи Другої світової війни.

Я впевнений, зараз ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти нас на нашій землі. Ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода й нині уміє захищатися від тиранії.

Уряд України сьогодні розглядав питання ліквідації дефіциту на ринку пального. Черги та зростання цін на заправках є в багатьох областях нашої держави. Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання та зберігання пального. Росія також заблокувала наші порти, і тому миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає. Але урядовці обіцяють, що протягом тижня, максимум – двох буде забезпечена така система постачання пального в Україну, яка зможе не допускати дефіциту.

Після російського ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу це складне завдання. Але урядовці разом із постачальниками пального, разом із трейдерами та мережами мають виконати й це завдання, хоч би як було складно. Впевнений, виконають. Маємо брати у Європейському Союзі стільки пального, скільки необхідно зараз для наших громадян.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сьогодні повернулася в Київ.

Зараз уже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють у столиці нашої держави. І це надзвичайно важливий жест підтримки України, за який ми всім їм вдячні.

Такі жести разом із потужною оборонною, фінансовою та політичною підтримкою з боку вільного світу означають, що з кожним днем для Росії все очевидніша необхідність припинити війну. Програш окупантів – безальтернативний.

У тимчасово окупованих районах Херсонщини колаборанти розповідають, що нібито готуються до переходу в «рубльову зону». Будь-які спроби перевести нашу територію в адміністративну, валютну чи будь-яку іншу систему Росії означатимуть тільки одне: сама Росія від цього й постраждає. Наші відповіді, санкції та інше реагування вільного світу на агресивні дії Росії не забаряться.

Триває розбір завалів у Києві, куди вчора, під час візиту Генсека ООН Антоніу Гутерріша, ударили російські ракети. Прикро, але таке свідоме й жорстоке приниження Організації Обʼєднаних Націй з боку Росії залишилося без потужної відповіді.

Сьогодні стало відомо, що від удару російської ракети по житловому будинку в Києві загинула журналістка, співробітниця «Радіо Свобода» Віра Гирич. Вона стала двадцять третім працівником медіа, чиє життя обірвалося внаслідок російського вторгнення за час із 24 лютого. Мої співчуття всім близьким, всім рідним. Вічна памʼять усім жертвам цієї війни!

Сьогодні в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці я вручив нагороди нашим захисникам і членам родин загиблих воїнів. Ордени «Золота Зірка» отримали Герої України: підполковник Сергій Бурковський, капітан Віталій Гураль, старший лейтенант Дмитро Дозірчий, підполковник Олександр Зугравий, полковник Дмитро Кащенко, майор Олександр Кукурба, капітан Олег Пасічник, підполковник Вʼячеслав Циганков, полковник медичної служби Олександр Слєсаренко, підполковник Леонід Хода, полковник Денис Чаюк і генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також троє військовослужбовців були удостоєні орденів «Золота Зірка» посмертно. Мав честь передати їх рідним наших героїв – сержанта Володимира Балюка, майстер-сержанта Олександра Цюпака, майора Павла Сбитова.

Саме завдяки нашим героям, завдяки всім, хто став на захист нашої держави, ми можемо жити, можемо бути зі своїми рідними у своєму домі.

Слава всім нашим героям!

Слава Україні!