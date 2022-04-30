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    Події в Україні

    Селом на Київщині бігає страус, рашисти зруйнували його ферму (фото)

    Місцеві називають страуса Гуком - Селом на Київщині бігає страус, рашисти зруйнували його ферму (фото)
    Місцеві називають страуса Гуком
    фото: Олександр Попенко

    Гук самотньо ходить городами між російськими окопами

    По селу Здвижівка на Київщині бігає страус. Місцеві називають його Гуком, бо він гукає, розповідає фотограф Олександр Попенко ВВС. Птах утік зі страусиної ферми, зруйнованої під час війни.

    У селі стояв великий військовий табір росіян. Вони могли з'їсти інших страусів, повідомляло видання «Слідство Інфо» з посиланням на охоронців ферми.

    «Тепер Гук самотньо ходить городами між російськими окопами», – каже Олександр Попенко.

    Нагадаємо, інженерна рота 112 бригади ТрО ЗСУ зачищає ліс на Київщині, де стояла реактивна артилерія 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади армії окупантів.

    За іноформацією Міністерства оборони України, ця бригада з міста Кяхта, що у Бурятії. Відстань від військового містечка у Кяхті до цих позицій у передмісті столиці – 6400 км. До України, навіть якщо долати цю відстань легковим транспортом без зупинок – дорога займе від трьох до чотирьох днів.

    Раніше Служба безпеки України зробила шокуюче аудіоперехоплення на півдні України. Окупанти спеціально розстрілюють дітей, які йдуть до школи.

    Теги: росія окупанти ЗСУ фотограф війна Україна ліс табір окупація час #stoprussia
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    Селом на Київщині бігає страус, рашисти зруйнували його ферму (фото)