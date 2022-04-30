Повітряні сили розповіли, наскільки за добу поменшало авіації у ворогів

ЗСУ дають гідну відсіч рашистам на землі і в небі

29 квітня «приземлилися» 10 повітряних одиниць окупантів

Протягом доби, 29 квітня, силами Командування Повітряних Сил ЗСУ збито 10 одиниць ворожої авіаційної техніки. Про це інформує пресслужба Командування.

«Один штурмовик Су-25 та одразу дев’ять безпілотників «Орлан-10» окупантів знищено протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил, використовуючи при цьому різні засоби ураження, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, 29 квітня на Донбасі підрозділи протиповітряної оборони збили один літак та сім безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, за добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей.

Зокрема, «приземлилися»: 1 літак (імовірно, Су-34); 1 крилата ракета; 6 БпЛА ОТР.

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