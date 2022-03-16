Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО

Про збільшення підтримки України заявив також і прем’єр Польщі Матеуш Моравецький

Віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський вважає, що НАТО має відправити в Україну миротворчу місію. Про це Качиньський заявив за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Onet.pl.

«Допомога Україні, про яку говорив президент, – потрібна. Але я вважаю, що певний принцип, який був прийнятий, теж треба змінити. Я вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або ширшої міжнародної коаліції. Але це має бути місія, яка діятиме в Україні і яка зможе захистити себе. Зараз це те, чого найбільше потребує Україна, Європа та весь демократичний світ», – зазначив Качиньский.

Про збільшення підтримки України заявив також і прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

«Ми хочемо, щоб Україна дуже швидко стала кандидатом в Євросоюз, хочемо запросити її до ЄС. Ми ніколи не залишимо вас самих, адже ми знаємо, що ви боретеся не лише за власну свободу та безпеку, а й за нас–, – наголосив він.

«Російське вторгнення має закінчитися. ЄС має надати вам статус кандидата якомога швидше; а крім того, ви повинні отримати оборонну зброю. Ми не залишимо вас», – додав Моравецький.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що прибув до Києва разом з главами урядів Чехії та Словенії.

У польському уряді повідомили, що візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, і про нього поінформовані голова Ради Європейського Союзу Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.

До слова, Варшава приступила до конфіскації нерухомості росіян.