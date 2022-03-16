  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО

    Качиньский пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО - Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО
    Качиньский пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО
    фото з відкритих джерел

    Про збільшення підтримки України заявив також і прем’єр Польщі Матеуш Моравецький

    Віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський вважає, що НАТО має відправити в Україну миротворчу місію. Про це Качиньський заявив за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Onet.pl.

    «Допомога Україні, про яку говорив президент, – потрібна. Але я вважаю, що певний принцип, який був прийнятий, теж треба змінити. Я вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або ширшої міжнародної коаліції. Але це має бути місія, яка діятиме в Україні і яка зможе захистити себе. Зараз це те, чого найбільше потребує Україна, Європа та весь демократичний світ», – зазначив Качиньский.

    Про збільшення підтримки України заявив також і прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

    «Ми хочемо, щоб Україна дуже швидко стала кандидатом в Євросоюз, хочемо запросити її до ЄС. Ми ніколи не залишимо вас самих, адже ми знаємо, що ви боретеся не лише за власну свободу та безпеку, а й за нас–, – наголосив він.

    «Російське вторгнення має закінчитися. ЄС має надати вам статус кандидата якомога швидше; а крім того, ви повинні отримати оборонну зброю. Ми не залишимо вас», – додав Моравецький.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що прибув до Києва разом з главами урядів Чехії та Словенії.

    У польському уряді повідомили, що візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, і про нього поінформовані голова Ради Європейського Союзу Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.

    До слова, Варшава приступила до конфіскації нерухомості росіян.

    Читайте також: Глава дипмісії США в Україні: Продовжуйте воювати! Росія у відчаї
    Теги: ЄС НАТО Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО