Розповів про ситуацію на фронті та співпрацю з ЄС: Зеленський звернувся до українців

Завдання – максимально активно готувати все для членства України в Євросоюзі

Президент України Володимир Зеленський анонсував змістовну співпрацю з інституціями ЄС та відзначив захисників Бахмута. Про це глава держави сказав у відеозверненні 4 березня.

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Після сьогоднішньої зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолю Зеленський заявив, що цього року співпраця України з європейськими інституціями буде навіть іще змістовнішою, ніж минулого року.

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«Завдання – максимально активно готувати все для членства нашої держави в Євросоюзі, збільшувати постачання зброї для України, посилювати санкції проти Росії. І я дякую пані Роберті Мецолі, усім нашим друзям у Європі, тим, хто допомагає Україні на шляху інтеграції», – розповів президент.

Він також подякував кожному і кожній, хто воює за Україну, захищає кордон та утверджує справедливість для держави своєю влучністю на полі бою – хто відповідає окупанту активним вогнем на терор. Зеленський зазначив, що вранці був на зв’язку з командувачами і наголосив, що фронт – це перший пріоритет.

«Особливо відзначу бійців, які захищають Бахмут. Зокрема, воїнів 56-ї окремої мотопіхотної бригади, 67-ї та 93-ї окремих механізованих бригад і 77-ї окремої аеромобільної бригади. Дякую вам, хлопці!» – сказав глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад України, яке відбулося у Львові. Тут були керівники центральних і місцевих органів влади, представники державної влади й місцевих громад зі всієї країни.

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«Головні питання – безпека, енергетика, соціальний захист, фінансові питання. Антикорупція. Все, що потрібно для більшої міцності наших інституцій і для більшої безпеки наших людей – в усіх сенсах слова «безпека». Домовилися сьогодні, що вже в березні Кабмін підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості. Відповідні зміни до закону про державний бюджет України будуть запропоновані Верховній Раді. Сьогодні ж Кабмін на своєму засіданні, яке фактично поєдналось із засіданням Конгресу, затвердив Державну антикорупційну програму. Це системні кроки, які дадуть державі більше прозорості, а суспільству – більше можливостей для взаємодії з державою», – наголосив президент.

Нагадаємо, глава української держави Володимир Зеленський зустрівся у Львові з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Також у п’ятницю, 3 березня, у Львові відкрилася конференція високого рівня United for Justice, присвячена відновленню справедливості для України та притягнення до відповідальності Росії за її вторгнення в нашу державу. До заходу долучилися генеральні прокурори й міністри юстиції країн світу, представники Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Європейського союзу, у тому числі єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс і глава Євроюсту Ладислав Хамран, та інші.