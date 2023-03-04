Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту (відео)
Роберта Мецола та Володимир Зеленський під час зустрічі у Львові, березень 2023
скрін із відео

Україна прагне якнайшвидше розпочати переговори про вступ до ЄС

Глава української держави Володимир Зеленський зустрівся у Львові з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Про це він повідомив у Telegram.

«Дякую за лідерство в підтримці України з перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом. Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС», – йдеться в повідомленні.

Зеленський додав, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.

Нагадаємо, у п’ятницю, 3 березня, у Львові відкрилася конференція високого рівня United for Justice, присвячена відновленню справедливості для України та притягнення до відповідальності Росії за її вторгнення в нашу державу. До заходу долучилися генеральні прокурори й міністри юстиції країн світу, представники Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Європейського союзу, у тому числі єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс і глава Євроюсту Ладислав Хамран, та інші.

Зеленський вчора повідомив про перші результати.

Теги: Володимир Зеленський Європарламент Львів

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Львові триває «юридичний Рамштайн»: Зеленський повідомив про результати (відео)
У Львові триває «юридичний Рамштайн»: Зеленський повідомив про результати (відео)
Вчора, 21:25
Олена Зеленська одягла особливий піджак з вишивкою на зустріч із першою леді Латвії
Олена Зеленська одягла особливий піджак з вишивкою на зустріч із першою леді Латвії
Вчора, 20:37
Зеленський відвідав у львівському госпіталі поранених військових (фото, відео)
Зеленський відвідав у львівському госпіталі поранених військових (фото, відео)
Вчора, 13:50

Політика

Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту (відео)
Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту (відео)
На розгляд уряду винесено три кандидати на посаду глави НАБУ: список
На розгляд уряду винесено три кандидати на посаду глави НАБУ: список
Україна просить у союзників 250 тис. снарядів на місяць
Україна просить у союзників 250 тис. снарядів на місяць
Депутатка Безугла публічно поскаржилась на свою зарплатню
Депутатка Безугла публічно поскаржилась на свою зарплатню
Чи почнуться переговори з РФ після звільнення південних областей: Банкова відповіла
Чи почнуться переговори з РФ після звільнення південних областей: Банкова відповіла
У Львові триває «юридичний Рамштайн»: Зеленський повідомив про результати (відео)
У Львові триває «юридичний Рамштайн»: Зеленський повідомив про результати (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Серед «вагнерівців» ходять чутки, що війна закінчуватиметься: перехоплення (аудіо)
13K
Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію
9681
Авіакатастрофа в Броварах: фахівці розшифрували «чорну скриньку»
7000
У Краснодарі вибух біля льотного училища (фото, відео)
6735
Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко
5940
Джо Байдена прооперовано: що сталося

Новини

Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Сьогодні, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
Сьогодні, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Вчора, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Вчора, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту