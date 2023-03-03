У Львові триває «юридичний Рамштайн»: Зеленський повідомив про результати (відео)

«Гідна відсіч ворогу зараз – це передумова успіху наших оборонних операцій найближчих місяців»

Україна збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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«Сьогодні від ранку – у Львові; дуже насичений день. Зустрічі, переговори, конференція United for Justice, що присвячена відновленню справедливості для України. Зараз Львів, уся Україна зосередили на собі юридичну енергію всієї Європи та інших наших партнерів», – розпочав президент.

Зазначається, що на конференцію прибули представники країн Європейського Союзу, європейських інституцій. Зокрема, єврокомісар з питань юстиції, керівник Євроюсту. А також представники Британії, Сполучених Штатів Америки

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Крім того, у Львові сьогодні генеральні прокурори й міністри юстиції різних країн – президент Латвії, віце-прем’єр уряду Нідерландів, міністр закордонних справ Естонії.

«Ключове питання всіх цих зустрічей і львівської конференції – це відповідальність. Відповідальність Росії та її керівництва – саме персональна – за агресію й терор проти нашої держави та людей. А коли буде їхня відповідальність, буде відновлено й справедливість. Ми збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України. Для проєкту нашої резолюції, яка буде винесена на голосування в Генасамблеї ООН, щодо захисту міжнародного права. Робимо все, щоб Міжнародний кримінальний суд був успішним у покаранні російських воєнних злочинців. І щоб наші національні правоохоронні та судові інституції забезпечили справедливі вироки для всіх російських убивць і катів», – зазначив Зеленський.

Глава держави назвав дуже плідною окрему зустріч із генеральними прокурорами держав-партнерів та міжнародних інституцій. А також переговори з міністрами закордонних справ Нідерландів та Естонії і президентом Латвії.

«Ми підписали й важливу двосторонню декларацію з латвійським колегою. Декларацію, що закріплює справедливість на політичному рівні. Латвія принципово підтримує повноправну інтеграцію України в Євросоюз і НАТО та захищатиме цю позицію на всіх рівнях. Отже, сьогодні справді результативний день», – додав він.

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Президент нагадав, що відвідав сьогодні львівський шпиталь, де відновлюють здоров’я наших бійців після поранень. Поспілкувався із солдатами, вручив їм державні нагороди. Відзначив нагородами також лікарів, які рятують життя наших воїнів.

«І я дякую всім партнерам України. Я дякую кожному лідеру, кожному політику, кожному громадському діячу держав, що допомагають, за розуміння тієї ціни, яку сплачує український народ за свободу – свою й усіх європейців. Щодня українські герої віддають життя, щоб зупинити російську агресію. І тому світ має чіткий моральний обов’язок перед нашими воїнами, перед кожним і кожною, хто зараз у бою і хто захищає свободу. Цей обов’язок – відновити справедливість і притягти до відповідальності державу-терориста, її керівництво. І це буде», – додав Зеленський.

Очільник України відзначив бійців ЗСУ за успіхи на полі бою.

«Я дякую бійцям 27-ї Печерської бригади Нацгвардії, які воюють на Донецькому напрямку. Дякую зенітникам Повітряних сил – збили ще один російський бомбардувальник. Нікопольський зенітний ракетний полк. Так тримати, воїни! Дякую бійцям 72-ї окремої механізованої бригади, 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, морпіхи – 35-та бригада, гармаші – 55-та артилерійська бригада... Гідна відсіч ворогу зараз – це передумова успіху наших оборонних операцій найближчих місяців. Дякую воїнам 128-ї окремої бригади ТрО і 1-ї танкової бригади, які боронять Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! І, звичайно, я дякую кожному й кожній в ОСУВ «Хортиця», хто захищає Бахмут, хто стійко й хоробро виконує бойові завдання. Слава всім, хто зараз у бою за Україну!», – закінчив президент.

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Нагадаємо, триває 373-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та шість ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Загроза завдання Російською Федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.