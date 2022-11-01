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Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, але є один нюанс (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, але є один нюанс (відео)
Путін порадиться з юристами щодо правильного завершення мобілізації
фото: скріншот з відео

Володимир Путін здивувався, що потрібен указ про закінчення мобілізації

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак робить вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ.

«Було зроблено (оголошено мобілізацію – Ред.) моїм указом, але було зроблено за пропозицією Міноборони».

За словами Путіна, він порадиться, чи потрібен окремий указ. «Я з юристами поговорю, чи потрібно указом завершувати мобілізацію, але її завершено, крапку поставлено», – сказав він.

Нагадаємо, після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

До слова, міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

Путін на зустрічі з Шойгу заявив, що відправляти на передову потрібно лише добре підготовлених мобілізованих.

Як відомо, до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб. Екіпірування цих вояків мізерне, все спорядження росіяни мусять купувати самостійно. При цьому ставляться до них гірше, як до тварин: покидають напризволяще та кидають на смерть. Наприклад, мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Чоловіки показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.

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Теги: путін мобілізація росія війна

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