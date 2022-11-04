Російська влада посилює поліцейський режим: що відбувається

Протестні настрої в Росії зростають

Серед населення країни-агресорки зростають протестні настрої через мобілізаційні заходи. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у місті Владивосток влада готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні.

Керівництво Приморського краю РФ змушене запроваджувати додаткові заходи безпеки та посилювати поліцейський режим.

Як відомо, в Росії після закінчення осіннього призову може початися друга хвиля мобілізації. Формально в Росії оголосили про завершення мобілізації, але відповідний указ президента держави-агресорки Володимира Путіна так і не з'явився.

Нагадаємо, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.