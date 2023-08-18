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Розвідка анонсувала добрі новини щодо обміну полоненими

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка анонсувала добрі новини щодо обміну полоненими
Українські полонені повертаються додому
фото ілюстративне

З російського полону вже повернулися 2598 українських захисників і захисниць

З початку повномасштабної війни в Україні відбулося 48 обмінів полоненими. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов під час брифінгу.

Юсов зазначив, що зараз триває робота над організацією наступних обмінів.

«Станом на зараз уже відбулося 48 обмінів. 2598 полонених захисників і захисниць, а також цивільних повернулися з російського полону. Робота над наступними триває. Ми чекаємо, що найближчим часом будуть добрі новини для родин наших захисників», – сказав він.

Також зазначається, що серед російських військовополонених є особи, які висловили бажання перейти на бік України. Проте кількості цих полонених він не називає.

«Такі випадки є. Серед них є представники як молодшого, так і старшого офіцерського складу», – додав представник ГУР.

Більшість із тих, хто здається у полон, становлять рядові, але є і вдосталь офіцерів. Здаються по одному, групами і разом зі зброєю.

Нагадаємо, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: росія війна полон Україна

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