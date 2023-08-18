Розвідка анонсувала добрі новини щодо обміну полоненими

З російського полону вже повернулися 2598 українських захисників і захисниць

З початку повномасштабної війни в Україні відбулося 48 обмінів полоненими. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов під час брифінгу.

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Юсов зазначив, що зараз триває робота над організацією наступних обмінів.

«Станом на зараз уже відбулося 48 обмінів. 2598 полонених захисників і захисниць, а також цивільних повернулися з російського полону. Робота над наступними триває. Ми чекаємо, що найближчим часом будуть добрі новини для родин наших захисників», – сказав він.

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Також зазначається, що серед російських військовополонених є особи, які висловили бажання перейти на бік України. Проте кількості цих полонених він не називає.

«Такі випадки є. Серед них є представники як молодшого, так і старшого офіцерського складу», – додав представник ГУР.

Більшість із тих, хто здається у полон, становлять рядові, але є і вдосталь офіцерів. Здаються по одному, групами і разом зі зброєю.

Нагадаємо, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.