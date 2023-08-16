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Били та катували струмом: звільнені військові розповіли про російський полон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Били та катували струмом: звільнені військові розповіли про російський полон
СІЗО №2 у Таганрозі, де тримали українських полонених
фото з відкритих джерел

Українці розповіли, що російські охоронці постійно загрожують ув'язненим і залякують їх

Українські військовополонені зазнавали жорстоких катувань під час перебування у слідчому ізоляторі №2 у Таганрозі. Про це пише ВВС.

У бесіді із журналістами видання понад десяток колишніх військовополонених, звільнених у рамках обміну, повідомили подробиці систематичного фізичного та психологічного насильства під час перебування у СІЗО №2 у Таганрозі.

За розповідями колишніх полонених, чоловіків і жінок у Таганрозі неодноразово били, у тому числі били по нирках та грудній клітці, а також били електричним струмом під час щоденних перевірок та допитів.

Українці розповіли, що російські охоронці постійно загрожують ув'язненим і залякують їх, деякі з них дали неправдиві зізнання, які нібито були використані як докази проти них на судових процесах.

За словами тих, хто повернувся з полону, їх там майже не годували, а поранені не отримували адекватної медичної допомоги, через що, як стверджується, деякі полонені померли в ув'язненні.

Нагадаємо, військовий ЗСУ Ілля Михальчук розповів як пробув 45 днів у полоні у найманців ПВК «Вагнера», де йому ампутували руки без накладання швів, тримали у підвалі та щодня завдавали психологічного насильства.

Теги: військові ПВК Вагнера полон

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