В яких умовах живуть полонені російські загарбники (фоторепортаж)

У таборі для військовополонених є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь

У таборі для військовополонених, який розташований на заході України утримують російських загарбників, а також жителів тимчасово окупованих територій України, які воювали на боці окупантів. Зокрема, у таборі є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь. Про це повідомив український журналіст Дмитро Гордон.

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На території табору є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь фото: Сергій Крилатов/Gordonua.com

Ще тут функціонує магазин, в якому полонені можуть придбати їжу, одяг, засоби гігієни та догляду тощо.

Магазин на території табору фото: Сергій Крилатов/Gordonua.com

Магазин на території табору фото: Сергій Крилатов/Gordonua.com

Також на території табору є греко-католицька церква і спеціальне місце, де моляться мусульмани.

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Греко-католицька церква на території табору фото: Сергій Крилатов/Gordonua.com

Місце, де моляться мусульмани фото: Сергій Крилатов/Gordonua.com

До слова, полонені в житловому блоці живуть у кімнатах без ґрат. Частина полонених виготовляє подарункові пакети, а інша частина – садові меблі.

Росіяни виготовляють подарункові пакети та меблі фото: Сергій Крилатов/Gordonua.com

Росіяни виготовляють подарункові пакети та меблі фото: Сергій Крилатов/Gordonua.com

Росіяни виготовляють подарункові пакети та меблі фото: Сергій Крилатов/Gordonua.com

Росіяни виготовляють подарункові пакети та меблі фото: Сергій Крилатов/Gordonua.com

До слова, щотижня росіяни можуть розмовляти з рідними.

Росіяни можуть спілкуватися з рідними через телефон фото: Сергій Крилатов/Gordonua.com

Нагадаємо, солдати російської армії не потрібні не лише їхньому керівництву, яке кидає їх у бій як гарматне м'ясо, а й навіть своїм найближчим родичам. Так, дочка окупанта, батько якої перебуває в полоні, заявила, що не хоче з ним спілкуватися.

До слова, військовий ЗСУ Ілля Михальчук розповів як пробув 45 днів у полоні у найманців ПВК «Вагнера», де йому ампутували руки без накладання швів, тримали у підвалі та щодня зазнавали психологічного насильства.