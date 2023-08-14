«Вагнерівці» ампутували руки: український військовий розповів про 45 днів полону

Під час багатогодинних допитів воїну ЗСУ вводили невідому речовину

Військовий ЗСУ Ілля Михальчук розповів як пробув 45 днів у полоні у найманців ПВК «Вагнера», де йому ампутували руки без накладання швів, тримали у підвалі та щодня зазнавали психологічного насильства. Про це Михальчук повідомив виданню The Washington Post.

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У лютому під Бахмутом Михальчук отримав поранення рук після того, як у його машину потрапила ракета. Військовий перетяг руки джгутами і спробував вибратися, але бійці «Вагнера» напали на нього і вистрілили йому в ноги, після чого взяли його в полон.

За словами Михальчука, «вагнерівці» зняли з нього джгути та замінили їх гумовими трубками, які зав'язали такими тугими вузлами, що їх неможливо було послабити. Так Михальчука перевели на окуповану Росією територію, де він благав викрадачів ампутувати йому праву руку, але ті відмовилися.

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Пізніше Михальчука відвезли в інше місце, де помістили в темний підвал, що погано провітрюється. Він упевнений, що його ліву руку ще можна було врятувати, але через гумові трубки вона почорніла від некрозу. Ваґнерівці дали йому зрозуміти, що нададуть йому медичну допомогу лише після допитів, які тривали багато годин, розповів він. Коли допити були закінчені, його приспали, а коли він прийшов до тями, обидві його руки були ампутовані. При цьому йому не наклали шви на кукси, а просто перев'язали їх джгутами.

Під час багатогодинних допитів, за словами Михальчука, він кілька разів непритомнів і йому вводили невідому речовину, щоб привести її до тями. Михальчук каже, що після ампутації його психологічно катували, питали, чи любить він рибалку, чи казали, що він більше ніколи не зможе битися.

Нагадаємо. на початку серпня Україна повернула з полону більше 20 воїнів.