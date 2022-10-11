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Розвідка повідомила, яку тактику війни обрав новий командувач армією РФ

Надія Клочко
glavcom.ua
Розвідка повідомила, яку тактику війни обрав новий командувач армією РФ
Сергій Суровікін раніше очолював повітряне угруповання росіян в Сирії
фото з відкритих джерел

Українська розвідка дала характеристику тактики Сергія Суровікіна, який очолив окупаційну армію РФ в Україні

Масований ракетний обстріл є тактикою нового гауляйтера окупаційної армії в Україні Сергія Суровікіна. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) України Андрій Юсов розповів в ефірі національного телемарафону.

«Суровікін відомий тим, що, не служивши в авіації, очолював Повітряно-космічні сили Росії, а до цього – повітряне угруповання росіян в Сирії. Закидати ракетами об’єкти цивільної інфраструктури – це його стиль. Він знає, що літаки летять і з них можна скидати ракети. От, власне, цим вони і займались для того, щоб показати, що нові кадрові призначення Путіна в Україні мають якесь значення і начебто показують якісь результати», – сказав Юсов.

Представник української розвідки зазначив, що подібну тактику воєнних злочинів проти мирного населення російська армія використовувала в Сирії.

«Це, безумовно, спроба залякування. Ракетні удари по центру Києва, біля пам’ятника Грушевському чи Будинку Центральної ради, це не стратегічні об’єкти. Крім того, міф про високоточну зброю РФ може бути вкотре зруйнований, тому що ми бачимо, куди влучають російські ракети, зокрема це дитячі майданчики та вулиці. Ракетні удари у години пік по густонаселених містах – це терористичний акт», – підсумував Юсов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ РФ в Україні. Раніше він командував угрупованням військ на окупованій частині південних областей. Окупаційні війська отримали єдиного командувача вперше.

До слова, раніше у Росії зняли з посади командувача Західного військового округу Олександра Журавльова. 

Росія масовано обстріляла міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України  зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Внаслідок ворожої масованої ракетної атаки вранці 10 жовтня сталося влучання в об’єкти критичної інфраструктури у восьми областях і столиці. Кількість жертв ракетних обстрілів в Україні становить 19 осіб, травмовано 97 осіб.

Нагадаємо, від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині. Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет

Читайте також: Ракетний терор – свідчення паніки у Москві. Як світові ЗМІ реагують на масований обстріл України
Теги: росія окупація окупанти війна розвідка

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