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Після поразок в Україні Путін звільнив командувача одного з військових округів

Надія Клочко
glavcom.ua
Після поразок в Україні Путін звільнив командувача одного з військових округів
Олександр Журавльов втратив посаду командувача Західного військового округу РФ
фото з відкритих джерел

Генерал-полковник Олександр Журавльов був командувачем Західного військового округу РФ з 2018 року

У Росії зняли з посади командувача Західного військового округу Олександра Журавльова. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ.

За зміною ідентифікаційного номера платника, указаного в реєстрі, видно, що Журавльов більше не очолює округ.

Генерал-полковник Олександр Журавльов був призначений на посаду командувача Західного військового округу у 2018 році. Останній раз у публічному просторі він з'являвся у травні цього року, коли міноборони Росії публікувало реліз про вручення нагород «військовослужбовцям, які виявили мужність та героїзм» під час війни проти України. 

Новим командувачем Західного військового округу із 28 вересня вказано генерал-лейтенанта Романа Бердникова.

Бердніков – уродженець Алтайського краю. 1991 року закінчив Київське суворовське військове училище, 1995 року – Московське вище загальновійськове командне училище. На різних посадах командував мотострілецькими військами. У листопаді 2018 року став командувачем 29 загальновійськової армії Східного військового округу. У 2021 році командував угрупуванням військ у Сирії.

Роман Бердніков став новим командувачем Західного військового округу РФ
Роман Бердніков став новим командувачем Західного військового округу РФ

Нагадаємо, 1 жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області та підняли там український прапор.

Аналітики британської розвідки зазначають, що російські сили остаточно втратили контроль над стратегічно важливим містом Лиман Донецької області, ймовірно, зазнавши значних втрат – ця чергова невдача РФ посилить тиск на командування російської армії.

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав визволення Лимана. За його словами, це обнадійливий бойовий успіх ЗСУ, який створить нові проблеми для російських збройних сил. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що деокупація Лимана є підтвердженням того, що Україна здатна дати відсіч Росії та здатна відтіснити російських окупантів.

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Теги: росія війна

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