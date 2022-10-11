Стало відомо, скільки ворожих ракет збила сьогодні ППО 

ЗСУ приземлили 18 ворожих ракет

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує «Суспільне».

Також відомо про вісім збитих дронів-камікадзе на півдні та три безпілотники.

Як відомо, сьогодні 11 жовтня, рашисти здійснили масовану терористичну атаку на українські міста.

Нагадаємо, внаслідок вчорашніх масованих ракетних атак Росії загинуло 19 осіб, 108 постраждало. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Пошкоджено 199 об'єктів. Із них 46 – це приватні будинки, 30 – багатоквартирні будинки, 98 інших об'єктів, зокрема школи, лікарні та дитячі садки.

До слова, удень 11 жовтня рашисти завдали ракетного удару по Львівщині. Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.

Від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.