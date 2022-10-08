Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони Росії уперше призначило командувача угрупуванням військ в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони Росії уперше призначило командувача угрупуванням військ в Україні
У березні 2022 року генпрокурорка Ірина Венедиктова повідомляла про підозру, яку було висунуто Суровікіну
фото з відкритих джерел

Раніше Сергій Суровікін командував угрупованням військ на окупованій частині південних областей

Міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угрупування військ в Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ. Раніше він командував угрупованням військ на окупованій частині південних областей. Окупаційні війська отримують спільного командувача вперше.

За даними «Вікіпедії», генерал-полковник Сергій Суровікін народився 11 жовтня 1966 року в Новосибірську. У 1987 році закінчив із золотою медаллю Омське вище загальновійськове командне училище імені М. В. Фрунзе, пізніше Військову академію імені М. В. Фрунзе, з відзнакою Військову академію Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

Був головнокомандувачем Повітряно-космічних сил Російської Федерації з 31 жовтня 2017 року.

28 грудня 2017 року президент Росії Володимир Путін вручив генерал-полковнику Суровікіну Золоту Зірку Героя Російської Федерації.

З січня по квітень 2019 року – командувач Угрупуванням військ Збройних сил Росії в Сирії. Друге перебування на цій посаді. У сукупності Суровікін командував російським угрупуванням військ у Сирії більше року – довше, ніж будь-хто з вищих офіцерів, які обіймали цю посаду.

16 серпня 2021 року указом президента Володимира Путіна присвоєно військове звання генерал армії.

Одружений, виховує чотирьох дітей: трьох дочок та сина.

У березні 2022 року генпрокурорка Ірина Венедиктова повідомляла про підозру, яку було висунуто Суровікіну. Слідство встановлено, що головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії організував вторгнення російської авіації на територію України та завдання ракетно-бомбових ударів, у тому числі по цивільним об'єктам.

Раніше у Росії зняли з посади командувача Західного військового округу Олександра Журавльова. 

 

Теги: слідство путін президент полковник

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Журавльов втратив посаду командувача Західного військового округу РФ
Після поразок в Україні Путін звільнив командувача одного з військових округів
2 жовтня, 19:39
Рамзан Кадиров не критикує дії Путіна
У РФ посилюється критика військового командування – британська розвідка
Сьогодні, 09:43
Українські війська зайшли в місто Лиман Донецької області, там тривають бої
ЗСУ вже в Лимані, точаться бої – командування
1 жовтня, 16:40

Події в Україні

Міноборони Росії уперше призначило командувача угрупуванням військ в Україні
Міноборони Росії уперше призначило командувача угрупуванням військ в Україні
У Криму черги за пальним і продовольством
У Криму черги за пальним і продовольством
Вибух на Кримському мосту: росіяни заявили про трьох загиблих
Вибух на Кримському мосту: росіяни заявили про трьох загиблих
Росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту
Росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту
В окупованому Донецьку – масштабна пожежа після вибухів
В окупованому Донецьку – масштабна пожежа після вибухів
Ворог визнав загибель командира роти снайперів та чотирьох його підлеглих
Ворог визнав загибель командира роти снайперів та чотирьох його підлеглих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Чи забере Україна Кубань? Зеленський прояснив позицію
62K
Води і хліба немає: мати рашиста обматюкала Путіна у його день народження (аудіо)
37K
ЗСУ допускають загрозу нової атаки на Київ
30K
На Запорізькій АЕС масштабна аварія: що сталося
18K
Путін знайшов крайніх, або Як російська пропаганда втратила свідомість
13K
На Кримському мості стався вибух: перші фото та відео

Новини

РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
Сьогодні, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
Сьогодні, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Сьогодні, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Сьогодні, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Сьогодні, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Сьогодні, 07:28

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту