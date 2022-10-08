Міноборони Росії уперше призначило командувача угрупуванням військ в Україні
Раніше Сергій Суровікін командував угрупованням військ на окупованій частині південних областей
Міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угрупування військ в Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ. Раніше він командував угрупованням військ на окупованій частині південних областей. Окупаційні війська отримують спільного командувача вперше.
За даними «Вікіпедії», генерал-полковник Сергій Суровікін народився 11 жовтня 1966 року в Новосибірську. У 1987 році закінчив із золотою медаллю Омське вище загальновійськове командне училище імені М. В. Фрунзе, пізніше Військову академію імені М. В. Фрунзе, з відзнакою Військову академію Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.
Був головнокомандувачем Повітряно-космічних сил Російської Федерації з 31 жовтня 2017 року.
28 грудня 2017 року президент Росії Володимир Путін вручив генерал-полковнику Суровікіну Золоту Зірку Героя Російської Федерації.
З січня по квітень 2019 року – командувач Угрупуванням військ Збройних сил Росії в Сирії. Друге перебування на цій посаді. У сукупності Суровікін командував російським угрупуванням військ у Сирії більше року – довше, ніж будь-хто з вищих офіцерів, які обіймали цю посаду.
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У березні 2022 року генпрокурорка Ірина Венедиктова повідомляла про підозру, яку було висунуто Суровікіну. Слідство встановлено, що головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії організував вторгнення російської авіації на територію України та завдання ракетно-бомбових ударів, у тому числі по цивільним об'єктам.
Раніше у Росії зняли з посади командувача Західного військового округу Олександра Журавльова.
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