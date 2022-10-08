Міноборони Росії уперше призначило командувача угрупуванням військ в Україні

У березні 2022 року генпрокурорка Ірина Венедиктова повідомляла про підозру, яку було висунуто Суровікіну

Раніше Сергій Суровікін командував угрупованням військ на окупованій частині південних областей

Міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угрупування військ в Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ. Раніше він командував угрупованням військ на окупованій частині південних областей. Окупаційні війська отримують спільного командувача вперше.

За даними «Вікіпедії», генерал-полковник Сергій Суровікін народився 11 жовтня 1966 року в Новосибірську. У 1987 році закінчив із золотою медаллю Омське вище загальновійськове командне училище імені М. В. Фрунзе, пізніше Військову академію імені М. В. Фрунзе, з відзнакою Військову академію Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

Був головнокомандувачем Повітряно-космічних сил Російської Федерації з 31 жовтня 2017 року.

28 грудня 2017 року президент Росії Володимир Путін вручив генерал-полковнику Суровікіну Золоту Зірку Героя Російської Федерації.

З січня по квітень 2019 року – командувач Угрупуванням військ Збройних сил Росії в Сирії. Друге перебування на цій посаді. У сукупності Суровікін командував російським угрупуванням військ у Сирії більше року – довше, ніж будь-хто з вищих офіцерів, які обіймали цю посаду.

16 серпня 2021 року указом президента Володимира Путіна присвоєно військове звання генерал армії.

Одружений, виховує чотирьох дітей: трьох дочок та сина.

У березні 2022 року генпрокурорка Ірина Венедиктова повідомляла про підозру, яку було висунуто Суровікіну. Слідство встановлено, що головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії організував вторгнення російської авіації на територію України та завдання ракетно-бомбових ударів, у тому числі по цивільним об'єктам.

Раніше у Росії зняли з посади командувача Західного військового округу Олександра Журавльова.