Розвідники знайшли в іранському дроні Mohajer-6 запчастину українського виробництва

У безпілотнику є комплектуючі з США, Японії, Китаю, Швеції, Австрії

В іранському дроні Mohajer-6, які Російська Федерація використовує для атаки по території України, виявили запчастину українського виробництва. Велика частина деталей дрона вироблена в США.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України в ефірі «Військового Телебачення».

Так, близько місяця тому над Чорним морем українські бійці збили Mohajer-6. Фахівці ГУР розібрали його і виявили, що на апараті є написи на фарсі – це доводить його іранське походження. При цьому велика частина всіх комплектуючих американського виробництва.

«Є комплектуючі з Японії, Китаю, Швеції, Австрії. Є навіть українського виробництва – один компонент, але він є. Зараз наші служби дізнаються, як він туди потрапив», – ідеться в повідомленні.

Водночас зазначено, що ці складові цивільні, тому купити їх може будь-хто.

Нагадаємо, Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що Іран може розширити свою військову підтримку Росії у найближчі місяці.

Влада Ірану все спростовує, втім є різні докази походження безпілотників, які вбивають українців і руйнують їхню інфраструктуру. Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження, яке має встановити причетних до постачання у Росію іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar. Днями Євросоюз затвердив санкції проти Ірану за допомогу Росії у війні з Україною.