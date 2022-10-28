Курош Сехаті: Іранці також проти Путіна, бо він підтримує наш ісламський уряд

Вкрай мало інформації про загиблих і затриманих. Яким даним ви довіряєте, про що вони свідчать?

Я не довіряю даним іранської влади і покладаюсь передовсім на дані правозахисних організацій, зокрема, норвезького правозахисного центру Iran Human Rights. За їхніми даними, було вбито 215 людей. Але, ймовірно, ця кількість більша. Заарештованих – тисячі. Серед вбитих і заарештованих дуже багато підлітків, яким було по 16 років.

На багатьох відео у перші тижні протесту жінки зривають із себе хіджаби і спалюють їх. Ніби були й такі, що повністю роздягалися. Яке покарання може очікувати на жінку в Ірані за такі вчинки. Чи влада затримала цих активісток, чи відома вам їхня доля?

Закон в Ірані забороняє ходити без хіджаба. Звичайно, за такі дії влада може заарештовувати жінок. Термін покарання визначає суд. Як свідчить практика, зазвичай за таке порушення суди накладають штрафи, а також на декілька днів садять за ґрати. Був випадок, коли дівчина на ім’я Ніка Шакарамі під час протесту зняла з себе хіджаб. За це їй просто розбили голову прямо на акції, вона померла. Тобто покарання може бути абсолютно різним, як бачите.

Також влада під час будь-яких протестів говорить про те, що вони інспіровані Заходом, що західні країни, а також Ізраїль та Саудівська Аравія платять людям за участь у протестах. Зараз вже ніхто не звертає уваги на ці заяви, бо влада весь час розповідає одне і те саме. Протестувальники, яких затримують, абсолютно безправні, як правило вони не мають доступу до адвоката, зв’язку з рідними, до будь-кого з-поза владної системи. Вони залишаються сам-на-сам із безкарністю.

Трошки інша ситуація з відомими людьми, журналістами – до них прикута увага медіа, відтак міжнародні правозахисні групи знають про їхні кейси. Щодо інших, часто їхнє місцезнаходження невідоме, до всього – проти них застосовують тортури. Одна з найвідоміших в’язниць, де утримують політичних в’язнів, розташована у столиці і називається Евін. Минулого тижня там сталася пожежа, щонайменше восьмеро людей загинуло. Протягом останнього місяця ще одна пожежа сталася у тюрмі Лакан у місті Рашт. І хоч ми не маємо доступу до цих місць, ми підозрюємо, що пожежі могли бути не випадковими та націленими на те, щоби знищити опонентів фізично.

Іранське суспільство дуже сильно трансформувалося

Яку роль відіграють жінки у нинішніх протестах? Їх більше, ніж раніше під час масових акцій?

Через те, що зараз цей протест перетворився у загальнонаціональний, дуже важко виокремлювати жінок і оцінювати конкретно їхній вплив. Але так, на самому початку акцій рушійною силою були жінки, загалом молодь та студенти. Саме вони стали лідерами протесту. Але зараз чи не всі вікові категорії залучені до акцій.

Ви брали активну участь у протестах наприкінці 90-х, вони сильно відрізняються від тих, що відбуваються зараз?

Ті протести, про які ви згадали, були у 1999 році. Вони переважно відбувалися у Тегерані та Тебрізі (адміністративний центр провінції Східний Азербайджан, одна з історичних столиць Ірану). Це були студентські протести. І вони не йдуть у жодне порівняння із загальнонаціональними нинішніми. Бо окрім студентів зараз дуже багато представників інших верств суспільства. Коли ми протестували, то й уявити собі не могли, що до протестів можуть доєднатися і середній клас, і робітники, у тому числі з маленьких населених пунктів. Але глибоко у серці я вірив, що одного дня люди повстануть.

Коли ми виходили на протести, президентом країни був Мохаммад Хатамі (президент Ірану 1997-2005 рр..). Він був реформістом, тобто помірних поглядів. Люди тоді вважали, що за допомогою президента життя у країні зміниться на краще, а політичні зміни таки втіляться в реальність. Зараз люди більше не вірять, що зміни у країні можуть відбутися завдяки заміні політиків. Тому нині на акції вийшли не тільки студенти з великих міст. Значно більше людей і населених пунктів повстали проти самої системи. Причина – розуміння, що інакшим чином вплинути на владу немає шансів.