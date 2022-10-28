Кулеба закликав Іран негайно припинити постачання зброї РФ

Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вимагає від іранського колеги негайного припинення постачання зброї Росії. Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter.

Кулеба розповів, що провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою у якому закликав припинити постачання зброї для Російської Федерації.

«Сьогодні мені зателефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахян, під час розмови я зажадав від Ірану негайно припинити постачання до Росії зброї, яка використовується для вбивства мирних мешканців та руйнування критично важливої інфраструктури в Україні», – сказано у дописі.

Про відповідь Абдоллахяна він не повідомив.

Нагадаємо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії.

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста.

Зауважимо, що за даними української розвідки найближчим часом Іран постачатиме Росії ракети класу «земля-земля» та нові безпілотники Arash-2.