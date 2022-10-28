Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кулеба закликав Іран негайно припинити постачання зброї РФ

Альона Боженко
glavcom.ua
Кулеба закликав Іран негайно припинити постачання зброї РФ
Кулеба зажадав від Ірану припинити постачання зброї Росії
фото із відкритих джерел

Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вимагає від іранського колеги негайного припинення постачання зброї Росії. Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter.

Кулеба розповів, що провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою у якому закликав припинити постачання зброї для Російської Федерації.

«Сьогодні мені зателефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахян, під час розмови я зажадав від Ірану негайно припинити постачання до Росії зброї, яка використовується для вбивства мирних мешканців та руйнування критично важливої інфраструктури в Україні», – сказано у дописі.

Про відповідь Абдоллахяна він не повідомив.

Нагадаємо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії. 

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. 

Зауважимо, що за даними української розвідки найближчим часом Іран постачатиме Росії ракети класу «земля-земля» та нові безпілотники Arash-2.

Читайте також: «Нейтральний» Іран працює на Росію
Теги: міністр росія Іран зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Курош Сехаті наголошує, що населення Ірану підтримує боротьбу України проти Росії
Іранський опозиціонер: Прості іранці підтримують Україну, вони проти Путіна
Сьогодні, 19:19
Іранський дрон Mohajer-6 є значно гіршим за аналоги – розвідка (фото, відео)
Іранський дрон Mohajer-6 є значно гіршим за аналоги – розвідка (фото, відео)
Сьогодні, 15:23
Росія атакує Україну закупленими у Ірану дронами-камікадзе
Як Іран в умовах санкцій виробляє дрони: Резніков розповів про хитромудрі схеми
Вчора, 17:41

Політика

Кулеба закликав Іран негайно припинити постачання зброї РФ
Кулеба закликав Іран негайно припинити постачання зброї РФ
Скоро знадобиться нова хвиля. Зеленський прокоментував «завершення» мобілізації в РФ
Скоро знадобиться нова хвиля. Зеленський прокоментував «завершення» мобілізації в РФ
Банкова пояснила, якою має бути нова «формула» Штайнмаєра
Банкова пояснила, якою має бути нова «формула» Штайнмаєра
Новий пакет військової допомоги Україні: що США підготували для ЗСУ
Новий пакет військової допомоги Україні: що США підготували для ЗСУ
Ексголову Держприкордонслужби викрито на корупції – НАБУ
Ексголову Держприкордонслужби викрито на корупції – НАБУ
На фронт відправили вже понад 80 тис. осіб: Шойгу відзвітував Путіну про мобілізацію
На фронт відправили вже понад 80 тис. осіб: Шойгу відзвітував Путіну про мобілізацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Стало відомо, яким ганебним словом рашисти називають своїх «мобіків» (відео)
20K
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
14K
28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
11K
Один із суб’єктів РФ заявив про незалежність
10K
Руки сині, а сам блідий. Путін на Валдайському форумі підігрів чутки про проблеми зі здоров'ям (фото)
10K
Позапланове звернення до українців: Зеленський виступив із заявою (відео)

Новини

Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Сьогодні, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Сьогодні, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту