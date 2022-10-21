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РФ воює дронами-камікадзе: Іран вимагає документальних підтверджень від України

Юрій Лящук
glavcom.ua
РФ воює дронами-камікадзе: Іран вимагає документальних підтверджень від України
Тегеран наголосив на повазі територіальної цілісності України
фото з відкритих джерел

Іран заперечує надання Росії дронів-камікадзе

Іран визнає співпрацю з Росією у військовій сфері, але заперечує надання їй дронів-камікадзе. Про це йдеться у пресрелізах міністерства закордонних справ Ірану про переговори глави МЗС Хосейна-Аміра Абдоллахіяна з міністром закордонних справ Хорватії Горданом Грлічем-Радманом і верховним представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

Під час телефонної розмови з главою МЗС Хорватії Абдоллахіян заявив, що Тегеран висунув вимогу до України «надати документ», який підтверджує використання Росією іранських безпілотників, повідомили у МЗС Ірану.

«Очільник дипломатії нашої країни зазначив, що, звичайно, ми багато років співпрацювали з Росією у сфері оборони, але ми не підтримували війну проти України і не постачали Росії жодної іранської зброї для використання у війні проти України», – йдеться у релізі.

Із Боррелем, згідно з повідомленням МЗС Ірану, Абдоллахіян теж розмовляв про безпілотники.

Він сказав голові європейської дипломатії, що політика Тегерана «полягає у повазі територіальної цілісності України, а не у наданні зброї сторонам конфлікту».

«Ісламська Республіка Іран намагається зупинити конфлікти в Україні у дипломатичний спосіб, і ми рекомендуємо європейцям дивитися на це питання реалістично. Ми проти війни та категорично проти постачання дронів у Росію для використання у війні з Україною», – цитує сайт міністерства.

Також ішлося про санкції проти Ірану – в МЗС країни заявили, що між Боррелем і Абдоллахіяном «відбувся обмін думками», зокрема, щодо переговорів про зняття санкцій.

Відзначимо, що ЄС покарав Іран за підтримку війни в Україні.

Нагадаємо, МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Читайте також: Росія почала шантажувати ООН через дослідження іранських дронів
Теги: росія Іран війна Україна

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