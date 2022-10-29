Іранський опозиціонер звернувся до Зеленського

Курош Сехаті просить президента України під час міжнародних переговорів згадати боротьбу іранців за свободу

Люди в Ірані підтримують українців у війні, розв’язаній Росією, і хочуть, щоб Україна підтримала іранців у боротьбі за свободу. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав один із лідерів студентського руху в Ірані 1999 року, а нині журналіст незалежного телеканалу Iran International Курош Сехаті.

«Я знаю багатьох іранців, які хотіли би приєднатися до Іноземного легіону, аби воювати в Україні проти Росії. Мені це показує, наскільки люди в Ірані підтримують українців», – сказав він.

На його думку, і українці, й іранці можуть підтримувати одне одного бодай морально. «Обидва наші народи борються проти сил зла», – зазначив Курош Сехаті.

За його словами, іранці розуміють, що український уряд дуже сильно заклопотаний внутрішньою вкрай складною ситуацією. «Тож не думаю, що він міг би ще щось робити для нас», – сказав іранський опозиціонер.

Проте, Сехаті вважає, що президент України Володимир Зеленський під час міжнародних переговорів може згадати боротьбу іранців за свободу. «Якби, наприклад, під час міжнародних переговорів ваші урядовці, або президент Зеленський, згадали боротьбу іранців за свободу, це би для наших людей було потужним сигналом підтримки», – зазначив він.

Як відомо, другий місяць в Ірані не припиняються масові антиурядові протести. Вони почалися після убивства 22-річної Махси Аміні у відділку поліції, де її утримували нібито за неправильне носіння хіджабу. Аміні померла 16 вересня, як стверджують протестувальники, через крововилив у мозку і зупинку серця внаслідок побиття.

У цей же час вибухнув міжнародний скандал через передачу Іраном Росії дронів-камікадзе Shahed-136. Американський Інститут вивчення війни (ISW) також повідомляє, що Іран може розширити свою військову підтримку Росії у найближчі місяці.

Влада Ірану все спростовує, втім є різні докази походження безпілотників, які вбивають українців і руйнують їхню інфраструктуру. Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження, яке має встановити причетних до постачання у Росію іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar. Днями Євросоюз затвердив санкції проти Ірану за допомогу Росії у війні з Україною.