Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російський чиновник у прямому ефірі видав, чиї дрони бомблять Україну (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Російський чиновник у прямому ефірі видав, чиї дрони бомблять Україну (відео)
Пухов бовкнув зайвого і видав всім відомий секрет 
фото з відкритих джерел

«Все знают, что они иранские, но власти не признали» 

У прямому ефірі російського телебачення директор Центру аналізу стратегій та технологій, член громадської ради при міністерстві оборони РФ випадково зізнався, що дрони, якими окупанти атакують Україну, привезені з Ірану.  

Сталося так, що чиновника, вочевидь, забули попередити про те, що він в ефірі. І Пухов давав інструкції ведучим російської програми «Що це значить».

«Давайте човен не розгойдувати сильно, що вони іранські (про безпілотники – ред.). Бо всі знають, що вони іранські, але влада не визнає», – бовкнув Пухов.  

Нагадаємо, Іран не визнає, що постачає зброю для країни-агресорки РФ. Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії. Так представник МЗС Ірану Насер Канаані відповів на ініціативу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про розрив дипломатичних відносин між країнами.

Тим часом Європейський Cоюз 19 жовтня схвалив санкції проти Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде Росія.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Як відомо, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), станом на 19 жовтня протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу

Читайте також:

Теги: безпілотник Іран чиновник телебачення окупанти влада

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідери Ірану залюбки зустрічаються з Путіним
Про Іран та Україну. Чому наші дипломати так пізно відреагували?
Сьогодні, 11:25
Дрони Arash-2 у рази потужніші, ніж Shahed-136
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Сьогодні, 07:27
Євросоюз затвердив санкції проти Ірану
Євросоюз затвердив санкції проти Ірану
Сьогодні, 13:56

Політика

Відставка Трасс: стало відомо, коли Британія обиратиме нового прем'єра
Відставка Трасс: стало відомо, коли Британія обиратиме нового прем'єра
Переговори з Путіним. Експерт пояснив, як змінилась позиція союзників України
Переговори з Путіним. Експерт пояснив, як змінилась позиція союзників України
Російський чиновник у прямому ефірі видав, чиї дрони бомблять Україну (відео)
Російський чиновник у прямому ефірі видав, чиї дрони бомблять Україну (відео)
Уряд Росії вперше визнав: війна веде країну до фінансового краху
Уряд Росії вперше визнав: війна веде країну до фінансового краху
Євросоюз затвердив санкції проти Ірану
Євросоюз затвердив санкції проти Ірану
Міністерство оборони Росії виставило Путіна брехуном
Міністерство оборони Росії виставило Путіна брехуном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Нове вторгнення росіян з території Білорусі: з'явився прогноз ЗСУ
26K
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
12K
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна
11K
У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога
10K
Плями та відсутність манікюру: Путін продемонстрував проблеми з руками 
9410
20 жовтня будуть відключення електрики по всій Україні

Новини

Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Сьогодні, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Сьогодні, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Вчора, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту