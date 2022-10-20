Російський чиновник у прямому ефірі видав, чиї дрони бомблять Україну (відео)

«Все знают, что они иранские, но власти не признали»

У прямому ефірі російського телебачення директор Центру аналізу стратегій та технологій, член громадської ради при міністерстві оборони РФ випадково зізнався, що дрони, якими окупанти атакують Україну, привезені з Ірану.

Сталося так, що чиновника, вочевидь, забули попередити про те, що він в ефірі. І Пухов давав інструкції ведучим російської програми «Що це значить».

«Давайте човен не розгойдувати сильно, що вони іранські (про безпілотники – ред.). Бо всі знають, що вони іранські, але влада не визнає», – бовкнув Пухов.

Нагадаємо, Іран не визнає, що постачає зброю для країни-агресорки РФ. Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії. Так представник МЗС Ірану Насер Канаані відповів на ініціативу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про розрив дипломатичних відносин між країнами.

Тим часом Європейський Cоюз 19 жовтня схвалив санкції проти Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде Росія.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Як відомо, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), станом на 19 жовтня протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу.