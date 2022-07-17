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  4. Ворог вдарив ракетами по Миколаєву: перші подробиці
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    Події в Україні

    Ворог вдарив ракетами по Миколаєву: перші подробиці

    Микоалїв зазнав масованої ракетної атаки - Ворог вдарив ракетами по Миколаєву: перші подробиці
    Микоалїв зазнав масованої ракетної атаки
    фото ілюстративне

    На двох підприємствах виникли пожежі

    Зранку, 17 липня, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

    «Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, вчора орієнтовно о 18:30 та 19:00 були обстріли в Інгульській громаді. Внаслідок влучань горіли поля. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

    Також рашисти обстріяляли села Шевченкове, Зоря, Новоруське Шевченківської громади. У с. Шевченкове внаслідок обстрілів три людини загинули та три зазнали поранень. Також в населених пунктах є влучання в житлові будинки, в результаті чого виникли пожежі та руйнування.

    Нагадаємо, вночі у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали більше ніж 10 потужних вибухів.

    До слова, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Ворог вдарив ракетами по Миколаєву: перші подробиці