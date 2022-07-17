Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото)

Рятувальники вже ліквідували у Миколаєві усі осередки загорянь, які виникли внаслідок ракетного удару. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

«Близько 3:00 ночі ворог знову завдав ракетного удару по м. Миколаєву та в черговий раз довів, що російські військові – це військові злочинці, які не мають ані честі, ані гідності. Сьогодні цим нелюдам сильно заважали об'єкти промисловості та інфраструктурні об'єкти. В результаті обстрілу сталися руйнування будівель із подальшим горінням», – йдеться в повідомленні.

На одному з об'єктів проводиться розбір завалів. Інформація стосовно жертв та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, зранку, 17 липня, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали більше ніж 10 потужних вибухів.