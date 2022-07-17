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рус
    Події в Україні

    Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото)

    Наслідки масованої ракетної атаки на Миколаїв - Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото)
    Наслідки масованої ракетної атаки на Миколаїв
    фото: ДСНС

    На одному з об'єктів проводиться розбір завалів

    Рятувальники вже ліквідували у Миколаєві усі осередки загорянь, які виникли внаслідок ракетного удару. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

    «Близько 3:00 ночі ворог знову завдав ракетного удару по м. Миколаєву та в черговий раз довів, що російські військові – це військові злочинці, які не мають ані честі, ані гідності. Сьогодні цим нелюдам сильно заважали об'єкти промисловості та інфраструктурні об'єкти. В результаті обстрілу сталися руйнування будівель із подальшим горінням», – йдеться в повідомленні.

    На одному з об'єктів проводиться розбір завалів. Інформація стосовно жертв та постраждалих уточнюється.

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    Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото)
    Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото)
    Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото)
    Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото)
    Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото)
    Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото)
    Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото)
    Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото)
    Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото)
    Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото)
    фото: ДСНС

    Нагадаємо, зранку, 17 липня, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали більше ніж 10 потужних вибухів.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото)