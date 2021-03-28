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    28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    28 березня відзначається Олександрів день - 28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    28 березня відзначається Олександрів день

    В цей день не можна ходити в ліс, щоб не потурбувати лісовика

    28 березня по православній традиції заведено вшановувати пам'ять священномученика Олександра, який у III столітті постраждав за християнську віру. У народі сьогоднішній день ще називають Олександрів день.

    Яке сьогодні церковне свято

    Православна церква 28 березня вшановує пам'ять священномученика Олександра, ієрея в Сіде, який під час гонінь при імператорі Авреліані (270-275) постраждав за християнську віру. Александров день ще називають «Лісове ухожіння».

    Олександра піддали жорстоким катуванням, але Господь кожен раз дарував йому сили, терпіння і чудесне зцілення. Тоді його мучитель Антонін від безсилля і гніву відтяв голову Олександру. Але одразу і сам помер в несамовитих конвульсіях.

    Традиції свята

    На Олександра чекали прильоту перших чайок — це віщувало тепло і швидкий початок льодоходу. А ось якщо птахи відразу починали купатися — це обіцяло негоду.

    Це свято присвячене вшануванню лісу, який для селян був годувальником, давав ягоди, гриби, м'ясо, цілющі трави і корисні коріння, а ще матеріали для будівництва, виготовлення інструментом і кухонного начиння.

    У Александров день ходили в ліс, дякували йому за дари та просили вибачення за втручання. Щоб не загубитися в лісі читали спеціальну змову. Від пристріту в цей день потрібно до заходу носити на одязі шпильку, приховану від сторонніх очей.

    Що сьогодні не можна робити

    • У Александрів день не можна мити голову. В іншому випадку чекає розлука з кимось з родичів.
    • Не можна ходити в ліс, щоб не потурбувати Лісовика. Вважалося, що в цей день у лісі можна заблукати або зустрітися з хижаком.

    Народні прикмети

    Здавна існують погодні прикмети на цей день:

    • граки прямо на гніздо летять – до ранньої і теплої весни;
    • журавлі летять низько - до негоди;
    • хмарно – до негоди;
    • горобці цвірінькають – до теплого і сонячного дня.

    Іменини

    Іменини у Олександра, Нікандра, Олексія, Михайла і Дениса.

    Теги: церква свята православна церква птахи ліс традиції
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