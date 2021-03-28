28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

В цей день не можна ходити в ліс, щоб не потурбувати лісовика

28 березня по православній традиції заведено вшановувати пам'ять священномученика Олександра, який у III столітті постраждав за християнську віру. У народі сьогоднішній день ще називають Олександрів день.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 28 березня вшановує пам'ять священномученика Олександра, ієрея в Сіде, який під час гонінь при імператорі Авреліані (270-275) постраждав за християнську віру. Александров день ще називають «Лісове ухожіння».

Олександра піддали жорстоким катуванням, але Господь кожен раз дарував йому сили, терпіння і чудесне зцілення. Тоді його мучитель Антонін від безсилля і гніву відтяв голову Олександру. Але одразу і сам помер в несамовитих конвульсіях.

Традиції свята

На Олександра чекали прильоту перших чайок — це віщувало тепло і швидкий початок льодоходу. А ось якщо птахи відразу починали купатися — це обіцяло негоду.

Це свято присвячене вшануванню лісу, який для селян був годувальником, давав ягоди, гриби, м'ясо, цілющі трави і корисні коріння, а ще матеріали для будівництва, виготовлення інструментом і кухонного начиння.

У Александров день ходили в ліс, дякували йому за дари та просили вибачення за втручання. Щоб не загубитися в лісі читали спеціальну змову. Від пристріту в цей день потрібно до заходу носити на одязі шпильку, приховану від сторонніх очей.

Що сьогодні не можна робити

У Александрів день не можна мити голову. В іншому випадку чекає розлука з кимось з родичів.

Не можна ходити в ліс, щоб не потурбувати Лісовика. Вважалося, що в цей день у лісі можна заблукати або зустрітися з хижаком.

Народні прикмети

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

граки прямо на гніздо летять – до ранньої і теплої весни;

журавлі летять низько - до негоди;

хмарно – до негоди;

горобці цвірінькають – до теплого і сонячного дня.

Іменини

Іменини у Олександра, Нікандра, Олексія, Михайла і Дениса.