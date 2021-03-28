28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
В цей день не можна ходити в ліс, щоб не потурбувати лісовика
28 березня по православній традиції заведено вшановувати пам'ять священномученика Олександра, який у III столітті постраждав за християнську віру. У народі сьогоднішній день ще називають Олександрів день.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 28 березня вшановує пам'ять священномученика Олександра, ієрея в Сіде, який під час гонінь при імператорі Авреліані (270-275) постраждав за християнську віру. Александров день ще називають «Лісове ухожіння».
Олександра піддали жорстоким катуванням, але Господь кожен раз дарував йому сили, терпіння і чудесне зцілення. Тоді його мучитель Антонін від безсилля і гніву відтяв голову Олександру. Але одразу і сам помер в несамовитих конвульсіях.
Традиції свята
На Олександра чекали прильоту перших чайок — це віщувало тепло і швидкий початок льодоходу. А ось якщо птахи відразу починали купатися — це обіцяло негоду.
Це свято присвячене вшануванню лісу, який для селян був годувальником, давав ягоди, гриби, м'ясо, цілющі трави і корисні коріння, а ще матеріали для будівництва, виготовлення інструментом і кухонного начиння.
У Александров день ходили в ліс, дякували йому за дари та просили вибачення за втручання. Щоб не загубитися в лісі читали спеціальну змову. Від пристріту в цей день потрібно до заходу носити на одязі шпильку, приховану від сторонніх очей.
Що сьогодні не можна робити
- У Александрів день не можна мити голову. В іншому випадку чекає розлука з кимось з родичів.
- Не можна ходити в ліс, щоб не потурбувати Лісовика. Вважалося, що в цей день у лісі можна заблукати або зустрітися з хижаком.
Народні прикмети
Здавна існують погодні прикмети на цей день:
- граки прямо на гніздо летять – до ранньої і теплої весни;
- журавлі летять низько - до негоди;
- хмарно – до негоди;
- горобці цвірінькають – до теплого і сонячного дня.
Іменини
Іменини у Олександра, Нікандра, Олексія, Михайла і Дениса.