На Вінниччині росіянин зливав окупантам переміщення ЗСУ (відео)

Колишній військовий російської армії жив в Україні та свідомо підтримував агресію РФ проти України

На Вінниччині викрито колаборанта, громадянина Росії, який підтримує війну проти України. Про це повідомляє управління СБУ у Вінницькій області.

«Цей колишній військовий російської армії, свідомо підтримував агресію РФ проти України, очікував на «руZZкий мір» та, на додачу, ще й обговорював із росіянами переміщення військової техніки ЗСУ по території регіону. За місцем його проживання, до речі, поруч із стратегічним об’єктом критичної інфраструктури, виявлено документи та грошові кошти РФ, боєприпаси денної і нічної сигнальної дії, обріз мисливської рушниці із набоями», – повідомляють в Службі безпеки.

На даний час проводяться необхідні контррозвідувальні перевірочні заходи.

Матеріали щодо незаконного зберігання зброї направлено до ГУ НП у Вінницькій області для прийняття процесуального рішення.