  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    На Вінниччині росіянин зливав окупантам переміщення ЗСУ (відео)

    За місцем проживання чоловіка виявлено документи та рублі - На Вінниччині росіянин зливав окупантам переміщення ЗСУ (відео)
    За місцем проживання чоловіка виявлено документи та рублі
    фото: Управління СБ України у Вінницькій області

    Колишній військовий російської армії жив в Україні та свідомо підтримував агресію РФ проти України

    На Вінниччині викрито колаборанта, громадянина Росії, який підтримує війну проти України. Про це повідомляє управління СБУ у Вінницькій області.

    «Цей колишній військовий російської армії, свідомо підтримував агресію РФ проти України, очікував на «руZZкий мір» та, на додачу, ще й обговорював із росіянами переміщення військової техніки ЗСУ по території регіону. За місцем його проживання, до речі, поруч із стратегічним об’єктом критичної інфраструктури, виявлено документи та грошові кошти РФ, боєприпаси денної і нічної сигнальної дії, обріз мисливської рушниці із набоями», повідомляють в Службі безпеки.

    На даний час проводяться необхідні контррозвідувальні перевірочні заходи.

    Матеріали щодо незаконного зберігання зброї направлено до ГУ НП у Вінницькій області для прийняття процесуального рішення.

    Читайте також: Мобілізація в Україні: головні тези командування ЗСУ
    Теги: росія окупанти війна Вінниця Україна державна зрада колабораціонізм окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Вінниччині росіянин зливав окупантам переміщення ЗСУ (відео)