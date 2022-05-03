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    Події в Україні

    Зеленський: евакуаційна операція з Маріуполя триває

    Зеленський запевнив, що операція з евакуації людей із Маріуполя триває - Зеленський: евакуаційна операція з Маріуполя триває
    Зеленський запевнив, що операція з евакуації людей із Маріуполя триває
    фото: Офіс президента

    3 травня очікується рух гуманітарними коридорами з Бердянська, Токмака, Василівки Запорізької області

    Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що операція з евакуації людей із Маріуполя триває, сьогодні 3 травня очікується рух гуманітарними коридорами з Бердянська, Токмака, Василівки Запорізької області.

    «Продовжуємо робити все, щоб урятувати наших людей із Маріуполя. Евакуаційна операція триває. Завтра очікуємо також і рух гуманітарними коридорами з Бердянська, Токмака, Василівки», – наголосив він.

    Зеленський також додав, що Збройні сили героїчно стримують намагання загарбників наступати.

    «Харківський напрямок, Донбас, південь країни – всюди ситуація залишається вкрай складною. Але я вдячний кожному і кожній, нашим захисникам, які тримають оборону», – зазначив президент.

    Нагадаємо, 1 травня з заводу «Азовсталь» у Маріуполі вдалося вивести мирних жителів. Загалом операція з порятунку цивільних тривала майже три дні. Зеленський розповів подробиці щодо евакуації цивільних із «Азовсталі».

    Теги: Маріуполь росія окупанти Донбас війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський: евакуаційна операція з Маріуполя триває