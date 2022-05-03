Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 3 травня

Херсонщина: ситуація в області залишається складною

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Дніпропетровщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

Одеса

Ніч минула спокійно. Вчора ввечері ворогом було завдано ракетний удар: пошкоджено одну з релігійних споруд, є влучання в об'єкт міської інфраструктури Одеси та в житлову будівлю, внаслідок чого один 15-річний загиблий, є поранена дівчина, з іншими людьми, що знаходились в місці удару, працюють психологи.

Харків

Вночі знову були обстріли Харкова, за попередньою інформацією, постраждалих немає. У Харківському районі через обстріли сьогодні зранку виникла пожежа на одному з підприємств, дані про поранених уточнюються, працюють рятувальники. По області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі. Жертв немає.

Луганщина

Основні зусилля ворога зосереджено на встановленні контролю над Рубіжним та Попасною. Вчора ввечері – потужний обстріл Рубіжного, сьогодні зранку – Новодружеська. Деталі щодо постраждалих та наслідків обстрілів з’ясовуються. Було евакуйовано 20 людей.

Донеччина

Із п’ятої ранку – обстріл Вугледару з артилерії. На зараз відомо про трьох загиблих цивільних. Лиман, Авдіївка – під постійними обстрілами.

Продовжується евакуація населення з прифронтової зони. Маріуполь: процес евакуації триває.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація у окупованих селах.

Миколаївщина

Надвечір були обстріли області, було завдано удару по акваторії в м.Очаків. Також було здійснено обстріл по місту Миколаїв. Станом на ранок постраждалих нема. Деталі з’ясовуються.

Триває 69-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні. Противник вживає заходів щодо поповнення значних втрат техніки в підрозділах збройних сил РФ, що ведуть бойові дії на території України.