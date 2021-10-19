Як заощадити 11 млрд грн щороку

Дуже важко відслідкувати правильність використання бюджетних грошей

Впроваджуємо Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Вона дозволить заощаджувати бюджету до 11 млрд грн щороку, формувати ефективну соціальну політику та боротись з корупцією. А також спростить процес отримання послуг для українців: більше не треба буде збирати купи паперів та місяцями чекати розгляду заяв на субсидію чи призначення пенсії.

Сьогодні на брифінгу разом із Мариною Лазебною та Міністерством соціальної політики України розповіли про систему та соціальні послуги, які з’являться в Дії: заява на отримання субсидій, призначення пенсій та послуги для ВПО. Замість ходіння кабінетами, черг та місяців очікування – одна заява порталі Дія. Послугами можна буде користуватись після Дія Саміту, дату якого ми анонсуємо зовсім скоро.

Відсутність такої системи раніше не дозволяла якісно надавати та отримувати послуги в соцсфері. По-перше, людям доводилося носити з собою стоси ксерокопій даних, які і так вже є в реєстрах. По-друге, держава не володіла якісними даними, що значно затримувало надання послуг. По-третє, відсутність єдиного електронного реєстру породжувала корупцію в різних масштабах.

Щодо боротьби з корупцією. На соціальну сферу витрачається щорічно найбільше коштів – понад 700 млрд грн. Але дуже важко відслідкувати правильність використання цих грошей. За попередніми даними Міністерства фінансів, 10-12% всіх соціальних виплат – це корупція. Цифровізація сфери дозволить протистояти їй, роблячи всі процеси автоматичними та прозорими.

Зараз пілотна версія системи працює у чотирьох територіальних управліннях соцзахисту населення та п’яти територіальних громадах Київської та Житомирської областей. На всю країну систему запустимо наступного року.

Джерело: блог Михайла Федорова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.